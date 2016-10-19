مجلس الشعب يدعو للنهوض بالقطاع الصناعي الحمو: استثمار الموارد المحلية والإقلاع بالمدن الصناعية

دمشق-عمر المقداد:

تباينت مداخلات أعضاء مجلس الشعب بين العمومية والموضوعية خلال متابعتهم أداء وزارة الصناعة وواقع القطاعين الصناعيين العام والخاص، وذلك في جلسة مجلس الشعب التي انعقدت أمس برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس وحضور المهندس أحمد الحمو وزير الصناعة.

وفيما بدت بعض المداخلات طافية على السطح، تعمدت مداخلات أخرى والتي زاد عددها عن 45، سبر عمق المصاعب التي تكابدها صناعتنا الوطنية، موجهة أصابع النقد ومقدمة الحلول التي تراها مناسبة وعملية للنهوض بصناعة جعلت من سورية صاحبة القرار السيادي والمستقل في المنطقة.

ولفتت رئيسة المجلس في مداخلة افتتحت بها الجلسة إلى دور الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص في دعم اقتصادنا الوطني، وما تشكله من رافعة تنموية، مشيرة إلى أهمية توفير كل مستلزمات النهوض بهذا القطاع، داعية أعضاء المجلس إلى طرح تساؤلات تطال عمق واقع القطاع الصناعي وكيفية معالجة الصعوبات والاختناقات التي تصيب بعض مفاصله، وبما يصب في دعم أداء وزارة الصناعة وشركاتها ومعاملها وتطوير القطاعين العام والخاص.

وانطوت مداخلات الأعضاء وتساؤلاتهم على انتقادات جدية لواقع قطاعنا الصناعي ونقد أداء وزارة الصناعة، ورؤيتها لتطوير معامل القطاع الرابحة والخاسرة، وخططها تجاه تطوير المدن الصناعية والقطاع الصناعي الخاص، ونظرتها تجاه التشاركية مع القطاع الصناعي الخاص في إدارة واستثمار المعامل الحكومية المتعثرة، والتوجه نحو صناعات جديدة ودعم قطاع الصناعات الدوائية وضمان حقوق العمال في القطاع الخاص.

وبشأن رؤية الوزارة لتطوير الصناعة الوطنية، تساءل الأعضاء عن خطة الوزارة بهذا الخصوص، وهل قامت بدراسة معمقة لواقع العمل في المصانع والمنشآت الصناعية، وكيفية النهوض بالمعامل المتعثرة والخاسرة، واقترح البعض إجراء دراسات موسّعة تتعلق بنقل المؤسسات والشركات والمعامل المتضررة والمتوقفة عن العمل إلى المناطق الآمنة، ودعا إلى الإعداد الجيد للمؤتمر الصناعي الثالث المقرر عقده في شهر تشرين الثاني المقبل والذي سيجمع قادة القطاع العام الصناعي مع القطاع الخاص للنظر في تشاركية تنموية تنهض بالصناعة السورية.

وبشأن المدن الصناعية، شدد الأعضاء على ضرورة إيلاء المدن الصناعية الاهتمام اللازم لجهة تزويدها بالمحروقات والكهرباء وإعفائها من التقنين، ومعالجة مخلفات المعامل التي تقع خارج المناطق الصناعية، وتأمين مواقع بديلة للمنشآت الصناعية التي دمرها الإرهاب وتنفيذ مناطق صناعية جديدة.

وبشأن قطاع الصناعات الدوائية، فقد أشارت المداخلات إلى أهمية الأمن الدوائي الذي تحقق بفضل جودة صناعتنا الدوائية خلال السنوات الماضية، ودعت إلى إحداث معامل تعنى بالصناعات الطبية بدلاً من استيراد المنتجات الطبية من الخارج، وخاصة “السيرومات” وتجهيزات المشافي والأكسجين الطبي ما يوفر القطع الأجنبي على الدولة.

ودعا بعض الأعضاء إلى زيادة الرقابة الصحية على الصناعات الغذائية والارتقاء بجودتها، وطالبوا بتثبيت العمال المؤقتين في الوزارة وتأهيل كوادرها ومنح العمال المصابين جراء جرائم الإرهابيين التعويضات المناسبة.

وفي رده على تساؤلات الأعضاء أكد المهندس أحمد الحمو وزير الصناعة أن وزارته تعمل على التكيف مع المستجدات وتركز استراتيجيتها على استثمار الموارد المحلية والتشاركية لإعادة تأهيل الشركات التي تحتاج لتكاليف مالية كبيرة وخبرات فنية متميزة، مع الحفاظ على ملكية الدولة وحقوق العمال، والتشبيك مع القطاع الزراعي والاستفادة من مخرجاته لتصبح مدخلات في القطاع الصناعي، كما تعمل على تقديم الدعم للشركات الرابحة من خلال تأمين مستلزمات استمرارها في العمل والإنتاج وزيادة إنتاج الشركات الحدية وتحويلها إلى شركات رابحة، ودراسة وتطوير عمل بعض الشركات الخاسرة أو المتوقفة وتحديث خطوط إنتاجها، بتمويل ذاتي أو بالتشاركية مع مستثمرين، ودراسة واقع الشركات المتوقفة قبل الأزمة التي لا جدوى من إعادة تشغيلها، واستغلال موقعها وبنيتها التحتية لإقامة مشاريع مشتركة واستبدال خطوط إنتاجها بخطوط حديثة، أو إقامة مشاريع جديدة تشاركية بديلة عنها وعلى أن تكون حصة الدولة فيها بمقدار قيمة الأصول الثابتة.

وبيّن الحمو أن معالجة وضع العمال في الشركات التي تقع خارج السيطرة ستتم من خلال توزيعهم على الجهات العامة، مشدداً على أهمية حماية منتجات القطاع الصناعي المحلي العام والخاص بترشيد الاستيراد وفرض رقابة صارمة على جودة المنتج المحلي والمستورد، وكشف أن الوزارة تسعى لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية حالياً كالدوائية والغذائية والطاقات المتجددة والمشاريع التي تتوفر موادها الأولية محلياً بتمويل ذاتي أو عبر قروض محلية أو خارجية وعرض المشاريع التي تستلزم رؤوس أموال كبيرة للمشاركة مع المستثمرين.

ولفت الحمو إلى أن جهوداً كبيرة تبذل لتأمين التيار الكهربائي في المدن الصناعية وحماية منشآتها، وأنه تمّ الطلب من الوزارات والجهات المعنية تجميد الإجراءات المطبقة بحق أصحاب القروض المتعثرة من الصناعيين حتى لا يتم عرقلة عملهم في إطار عملية الإنتاج، واستئناف منح القروض للصناعيين ولا سيما القروض التشغيلية لإعادة عجلة الإنتاج إلى المنشآت المدمرة أو المتضررة جزئياً بما يصب في دعم الاقتصاد الوطني.