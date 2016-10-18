اليونيسكو تتبنّى قراراً نهائياً: الأقــصــى تـــراث إســـــلامي خـــالــص

رغم كل الضغوط التي مارسها كيان الاحتلال على المنظمة الدولية لثنيها عن القرار الذي تبنّته لجانها الدائمة خلال الفترة الماضية، تبنّت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، أمس، قراراً حول حماية التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميّز في القدس المحتلة، ما يشكل ضربة قوية لكل المخططات الصهيونية بتهويد مدينة القدس وطمس تراثها الإنساني.

وقال المتحدّث باسم اليونسكو: “إن القرار اعتمد دون تصويت جديد بعد أن تمّت الموافقة عليه على مستوى اللجان الأسبوع الماضي”.

وكانت لجنة تابعة للمنظمة صوّتت على مشروع القرار الخميس الماضي وأقرته، ليكون تصويت المجلس التنفيذي عليه اليوم نهائياً ولا رجعة فيه، رغم الضغوطات الإسرائيلية الكبيرة على الدول الأعضاء بالمنظمة لثنيها عن دعم القرار.

من جهته صرح نائب السفير الفلسطيني في اليونسكو منير انسطاس للصحفيين “إن القرار يذكّر “إسرائيل” بأنها قوة محتلة للقدس الشرقية ويطلب منها وقف جميع انتهاكاتها بما في ذلك عمليات التنقيب حول المواقع المقدسة”.

ويطالب القرار كيان الاحتلال بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائماً حتى أيلول من عام 2000 وبوقف انتهاكاته بحق المسجد الأقصى، ويؤكد أن تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى ويرفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب.

وكان مجلس المديرين التابع لمنظمة “اليونسكو” تبنى في 14 الشهر الجاري قرارين قدمتهما دولة فلسطين “ينفيان أي علاقة أو رابط تاريخي أو ديني أو ثقافي لليهود واليهودية بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك”.

ميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين في مدينة الخليل فيما جدد عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحراسة قوات الاحتلال وقاموا بجولات استفزازية.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية أن نحو 170 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وبمجموعات متتالية تحرسها قوة معززة من قوات الاحتلال. وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول ومدينة الخليل الشمالي.إلى ذلك منعت قوات الاحتلال عشرات المزارعين الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون وطردتهم من أراضيهم شمال نابلس.

وكالات