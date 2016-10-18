أردوغان يدفع بتعديلات دستورية تكرّس استبداده بالسلطة

أعلن رئيس وزراء النظام التركي بن علي يلدريم أن حكومته ستقدّم “قريباً جداً” اقتراحات إلى البرلمان لإدخال تعديلات دستورية تعزز سلطات رجب طيب أردوغان، وأضاف: إن التغييرات ضرورية “لإزالة الالتباس من النظام”.

وتسعى حكومة العدالة والتنمية للحصول على أغلبية من ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان على الاقتراحات لتتمكن من الدعوة إلى استفتاء شعبي بشأن التعديلات.

ويمتلك حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبية برلمانية، كما سعت الحكومة لتعزيز هذه الهيمنة من خلال حملات الدفع نحو تجريد نواب من المعارضة خاصة من حزب الشعوب الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة، من الحصانة البرلمانية.

ويريد العدالة والتنمية إجراء تعديلات دستورية تسمح في النهاية بتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي بما يعني تعزيز سلطات أردوغان، الذي دفع بشدة وبكل الوسائل منذ توليه السلطة في 2014 لتغيير النظام السياسي، ومنذ ذلك الحين غيّر منصب الرئيس الذي كان فخرياً ليركز المزيد من السلطات في يديه مثيراً انتقادات معارضيه الذين يقولون إن ذلك ينتهك الدستور الحالي. ويحتاج الحزب الحاكم إلى 330 صوتاً من أصوات البرلمان الـ550 للدعوة إلى الاستفتاء، ويمتلك الحزب حالياً 317 مقعداً.

يشار إلى أن النظام التركي تذرع بمحاولة الانقلاب وشن حملة اعتقالات واسعة في مختلف أنحاء البلاد بهدف التخلص من كل مناهضي سياساته وقام باعتقال وإقالة آلاف العسكريين ومسؤولي الشرطة ورجال القضاء وتسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وصولاً إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.

إلى ذلك، اعتقلت قوات النظام التركي ثلاثة إعلاميين، وذلك في إطار حملة الاعتقالات التي يشنها هذا النظام ضد مناهضي سياساته، وذكر موقع “ديكن” التركي أن نظام أردوغان أصدر قرارات اعتقال بحق ثلاثة إعلاميين وهم الرئيس السابق لصحيفة “توديز زمان”، التي أغلقت في 15 تموز الماضي، بولنت كينيش، والمذيع السابق لمحطة “اس تي في” شمس الدين إيفي، والكاتب الصحفي في صحيفة زمان المغلقة عبد الكريم بالجي بتهمة إعاقة عمل الحكومة التركية والارتباط بجماعة فتح الله غولن”.

وكالات