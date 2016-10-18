الجيش اللبناني يعتقل أحد متزعمي “النصرة” في جرود عرسال

أوقف الجيش اللبناني، أمس، أحد متزعمي تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في جرود عرسال، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: إن الجيش أوقف القيادي في جبهة النصرة الإرهابية عدنان محمد صليبي الملقب بـ “زعيتر” خلال كمين في عرسال وتم نقله إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق معه.

في الأثناء، أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان أن مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص أمير تنظيم “داعش” الإرهابي الموقوف عماد ياسين الذي اعترف بنتيجة التحقيقات معه بقتل أربعة أشخاص والمشاركة في قتل أربعة آخرين، وقيامه بتنفيذ خمس عمليات تفجير داخل مخيم عين الحلوة، وإنشاء تنظيم إرهابي باسم “عصبة المهاجرين والأنصار في بلاد الشام” مرتبط بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقد وضع الموقوف مخططاً دقيقاً لاستهداف مخازن الجيش ومراكزه ووحداته لدى اندلاع أيّ معركة مع التنظيم الجديد، كما أقدم على تقسيم مخيم عين الحلوة إلى قطاعات عسكرية، وتعيين أمراء ومجلس شورى لذلك، ووضع لائحة بأهداف سياحية واقتصادية في لبنان شملت: محطة النفط في الزهراني، محطة توليد الطاقة الكهربائية في الجيّة، مبنى تلفزيون الجديد، سوق الاثنين في مدينة النبطية، مطعم في جونية، وكازينو لبنان، بالإضافة إلى التحضير لعملية اغتيال شخصية سياسية بارزة.

وكان الجيش اللبناني احبط أول أمس محاولات تسلل لإرهابيي تنظيم “داعش” من جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع في البقاع واستهدفهم بالمدفعية الثقيلة والصواريخ موقعاً إصابات مؤكدة بين صفوفهم.

وكالات