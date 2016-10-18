شاشات وهواتف رقيقة

طور الباحثون شاشة “ورقة” الكترونية أقل رقة من الميكرومتر وتتطلب طاقة أقل بكثير مع قابليتها للانحناء، وهي تعكس الضوء من أجل إنتاج العديد من الألوان مثل شاشة LED. وقد صمم باحثون من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا، الشاشة الالكترونية الرقيقة من مواد مرنة تعتمد على قدرة البوليمرات على التحكم بكيفية امتصاص الضوء لينعكس على شكل مجموعة من الألوان. وتغطي البوليمرات سطح المواد وتوجه الإشارات الكهربائية في جميع أنحاء منطقة العرض من أجل خلق صور عالية الدقة. وقال الباحث أندرياس داهلين: “تعكس الورقة الالكترونية الضوء الخارجي، لذا تعمل بشكل جيد جدا في ظروف الإضاءة الساطعة مثل ضوء الشمس، مقارنة بشاشات العرض LED التي تعمل بشكل أفضل في الظلام”.

ويمكن استخدام هذا النوع من المواد في الخارج مما يساعد على تقليل استهلاك الطاقة وتحسين جودة العرض، ويعمل الباحثون على تحسين تصميمها، وهم يستخدمون حاليا الذهب والفضة، وبالتالي سيكون التصنيع مكلفاً.