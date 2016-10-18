الفنون مرآة الحياة

أوشك المعرض الثالث على النهايات في صالة ألف نون الجديدة، التي افتتحت هذا العام أنشطتها التشكيلية والفنية الغنية، بفعلها المضاف إلى جملة الفعاليات الفنية التي تشهدها المدينة والمراكز الثقافية وصالات العرض المتخصصة، هذه الصالة الجديدة التي تبحث عن سمة خاصة بعروضها التي تميزها عن بقية الصالات الأخرى، بخصوصية العرض والقدرة التسويقية للعمل الفني وللفنان في ظروف استثنائية من الركود وانسحاب أهل المال عن اللوحة واقتنائها، فكان لا بد من تطوير وسائط العرض عبر أدوات تختلف عن التقليدية من خلال توظيف ماكينة إعلامية عبر قنوات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية الموازية لفكرة ألف نون “فنون وروحانيات” الثيمة التي رافقت انطلاقة نشاط هذه الصالة الساعية نحو فضاء أوسع من حيز جغرافية المكان، واللوحات المعلقة وافتتاح المعرض بالشكل التقليدي، بالوجوه المألوفة لمتابعي الفن التشكيلي في سورية، وربما يتوفر داعماً لها حضور بعض الشخصيات الرسمية والراعية أو الوصائية بالمحبة للمعرض، ذلك الأمر لم يعد مقنعاً بحد ذاته إذا لم توازه حملة إعلانية في الفضاء الإلكتروني وحملة دعاية طرقية طالت لوحات المدينة الإعلانية.

ضم المعرض الثالث للصالة أعمال الفنان نبيل السمان والنحات رامي وقاف بنخبة موفقة من اللوحات والأعمال النحتية المنفذة بعدة خامات وعناوين أوجدت جدلاً في الفكرة التي يقدما النحت في هذه الصالة الصغيرة. وفي أعمال نبيل السمان تتضح خصوصية الفنان وسلاسة التجربة الفنية التي تعتمد فكرة التغني بالماجد من الحياة والتاريخ، واستنهاض ذلك الجمال القديم لهذه البلاد للاستعانة به على حاضرنا الموحش والمنقطع عما قبله، في عملية محاكاة يخوض جدلها الفنان السمان متمسكاً بالفكرة التي تجعله مؤمنا بأن الفن هو السبيل لخلق حياة موازية للحياة، وبالتالي من الحيوي أن يكون الفنان هو ابن الضرورة، وابن الحضارة والثقافة التي لا تنازل عنها أمام تغول الراهن وتوحشه، ويصر الفنان السمان على دور الفن وأدواته ولو كان بالخط واللون واللوحة والأغنية، وصولاً إلى ما تنشده الإنسانية من عافية، مما يقتضي أن لا تقاعد عن العمل العام، والفنان لا يمكن أن يكون حيادياً أو متقاعداً عن الشأن الإنساني ومصلحة الحياة.

أكثر من50 لوحة ومنحوتة ولا يزال العنوان “جدل” قائما للحلقة الثالثة.. وحسبي أن جدل الفنون وأهل التعبير في قضايا الجمال هو جدل الملتزم بالحياة والحريص عليها وإن ساءت ظنون البعض في مقاصد هذا الجدل لكنه لن يكون أعلى من أسوار بيزنطة.

أكسم طلاع