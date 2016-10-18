في محاولة لقراءة الأحداث الجارية في سورية ، يأتي كتاب “الحرب القذرة على سورية- واشنطن- تغيير النظام والمقاومة” للكاتب الأسترالي تيم اندرسون أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدني. وكما يوضح الكاتب في مقدمته فإن الكتاب يأتي دفاعاً قوياً عن حق الشعب السوري في تقرير مصير مجتمعه ونظامه السياسي، ويوضح قائلاً: “إن هذا الموقف رغم أنه ينسجم مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، إلا انه قد يثير حفيظة الدول الغربية”.

في ثلاثة عشر فصلاً ومقدمة، أتى الكتاب ويتحدث في فصله الأول عن سورية وشرق أوسط واشنطن الجديد، من حيث أن سورية كانت الدولة المنتظر الإطاحة بها بعد حربي العراق وأفغانستان، والدمار الذي لحق بليبيا، بالاعتماد على محاولة تغيير النظام فيها وفصله عن المقاومة، لتأتي بعده عناوين تناولت إطلاق أحداث درعا في 2011 وشهادات من العديد من الشخصيات حول طبيعة الاحتجاجات. ثم يأتي الكاتب على الإصلاح السياسي الذي عمل عليه الرئيس الأسد ومحاولات الشيطنة الآتية من الخارج؛ تلك التي قوضها الدعم الشعبي الداخلي. ليطرح في عناوينه اللاحقة الإجابات التي قد تأتي بتفسيرات وشروح لحقيقة ما يجري، من جهاديي الإمبراطورية وحقيقة قاطعي الرؤوس، والدور الدعائي الذي لعبته وسائل الإعلام والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان؛ ضد سورية، وعناوين مختلفة حرص الكاتب عبرها على الأخذ بيد القارئ نحو معرفة مسلحة بالأدلة ، لم يخفِ خلالها إظهار تأييده للدولة السورية الوطنية، بعيداً عن الانفعال وإلغاء الرأي الآخر، آخذاً بعين الاعتبار تأييده التام لمبادئ حقوق الإنسان التي تنص على حق كل شعب في تقرير مصيره.

الكتاب أتى في 320 صفحة من القطع الكبير، بترجمة وتقديم ناهد تاج هاشم، وصادر عن مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد”.