امرأة العام 2016

امرأة العام 2016

18 / 10 / 2016 الأخيرة

هذا المقال رقم : 34 من 39 من العدد 2016-10-19-15670

2016-10-19-15670

تعد مادونا واحدة من القلائل بين الفنانين الذين تجاوزت حدود إبداعهم مجال الموسيقى بحسب المتحدث باسم مجلة Billboard، وفي هذا الصدد أشادت “جينس مين” في مجلة Hollywood Reporter بكون “رؤيتها الإبداعية والتزامها الدؤوب في مجالي الابتكار الإبداعي والعمل الخيري أصبحا مصدر إلهام لملايين الناس في كافة أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه تتابع مسيرتها الناجحة وتقدمها في مجالها المهني، بالإضافة إلى استخدامها لنفوذها وشهرتها الكبيرتين في الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين”.
وأولت مجلة Rebel Heart مادونا اهتماماً كبيراً خصوصاً بعد جولاتها الموسيقية الأخيرة التي بيع فيها أكثر من مليون تذكرة، حيث وصل إجمالي عائدات تلك الجولات إلى 1,31 مليار دولار. وتمول جمعية مادونا الخيرية بناء وتجهيز مستشفى للأطفال وفيه قسم للعناية المركزة في مالاوي، من المقرر افتتاحه عام 2017.

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