“نينوى” ثاني أقدم مقطوعة موسيقية

موسيقى “ني نوى” اُشتهرَت وعُرفَت باسم معزوفة نينوى, وتتألف من كلمتين فارسيتين متقاطعتين مع اللغة العربية شكلا ومضمونا حيث (ني) تعني باللغة العربية الناي و(نوى) تعني مقام النوى (الحجاز كرد ) أحد مقامات الموسيقى المعروفة، ونينوى تعني عزف ناي على مقام النوى

تعتبر موسيقى نينوى ثاني أقدم موسيقى في التاريخ بعد موسيقى رأس شمرا، حيث يتجاوز عمرها 2500 سنة وقد وجدت هذه الموسيقى مكتوبة على ألواح من الحجر في أوغاريت السورية وأخذت اسم نينوى بعد فك شيفرة النوتة وعزفها حيث قامت الفرقة السيمفونية الفرنسية بعزفها على آلات شرقية وغربية تمازج فيها عزف الكمان وتداخل مع الناي الحزين.

وقد كثر الكلام حول أصل هذه الموسيقى فالبعض يقول أنها تعود إلى أصلها إلى نينوى عاصمة الدولة الآشورية، وهذا الكلام أقرب إلى الصواب، فالآشوريين كما أسلافهم البابليين والسومريين كان لهم اهتمام كبير جدا في الموسيقى. وهذه المقطوعة هي تأليف موسيقي آشوري من القرن السابع قبل الميلاد عثر عليها مدونة على رقم طينية بين خرائب نينوى. حيث وصلت هذه الأحجار إلى أيدي العلماء الألمان في القرن العشرين ففكوا شيفرة الموسيقى ولحنوها وأصيبوا بالدهشة لدى سماع الموسيقى لما فيها من سحر لم يستطيعوا كشف سره. وقيل إن هذه السيمفونية هي أعظم وأكمل عمل موسيقي ملحمي وجد حتى اليوم. وقد عزفته الكثير من الفرق الموسيقية العالمية الكبيرة وفي أكثر من مناسبة خلال العقد والنصف الأخيرين من القرن العشرين و أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين.