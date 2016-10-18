ميـــا: نتائج الكاراتيه الجيدة  في البطولة العربية تؤكد حضورها القوي

أحرز منتخبنا الوطني للكاراتيه للكيوكوشنكاي (3) ميداليات “ذهبية وفضية وبرونزية” في البطولة العربية الثامنة التي اختتمت منافساتها أول أمس في العاصمة اللبنانية بيروت، وحقق الميدالية الذهبية بفئة الناشئين وزن تحت (50) كغ اللاعب خضر السالم، وحصد الميدالية الفضية بفئة الناشئين وزن تحت (60) كغ اللاعب معتصم بالله شعبان، فيما حصدت الميدالية البرونزية اللاعبة لمى حسامي بفئة السيدات وزن تحت (65) كغ.

وفي تصريح للبعث أكد جهاد ميا رئيس اتحاد الكاراتيه بأن المشاركة كانت قوية، ومع ذلك فقد نجح لاعبونا بتحقيق نتائج جيدة، وأضاف ميا: نحن نبحث دوماً عن مشاركات قوية من شأنها إضافة خبرات جديدة للاعبينا بفضل الاحتكاك مع مدارس عريقة باللعبة، وهذا ما يزيد من رفع مستوى لاعبينا، ويؤهلهم للمنافسة بقوة في البطولات الخارجية بمختلف تسمياتها، منوهاً إلى أن الإنجاز الذي حققه المنتخب في هذه البطولة يؤكد على الحضور القوي للعبة التي بات شعارها الدائم هو المشاركة للمنافسة وليس للاحتكاك.‏

وتوجّه رئيس اتحاد الكاراتيه بالشكر للواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام وللمكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي على الدعم الكبير الذي يقدّمه للعبة الكاراتيه في جميع المحافل، والمساهمة الجادة والواضحة والمستمرة لتطوير اللعبة نحو الأفضل محلياً وعالمياً.‏‏

مرهف هرموش