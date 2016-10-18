في كأس السلة .. الاتحاد يواصل انتصاراته بالرجال والوحدة والثورة بالسيدات

حققت سيدات الوحدة والثورة فوزهن الثاني على التوالي بكأس سلة السيدات للمجموعة الجنوبية، كما واصل رجال الاتحاد سلسلة الانتصارات عن مجموعة الشهباء، وكان ضحيته اليرموك..

ففي كأس السيدات حققت سيدات الوحدة فوزاً صريحاً على الأشرفية في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول بصالة الفيحاء في دمشق ، وبعد مباراة مثيرة نجحت الوحداويات في الظفر بنتيجة (68-47).

أما سيدات الوحدة، فقدمن أفضل أداء ومباراة لهن، وتمكنّ من الفوز على قاسيون بنتيجة (66-30) بعد مباراة قوية، خاصة من قبل الثوراويات اللواتي رددن الدين لجاراتهن اللواتي أخرجهن الموسم الماضي من الدور نصف النهائي للمسابقة نفسها، وقدّمت هيا مالكي وسيدرا سليمان والواعدة نورا بشارة أداء عالياً استطعن من خلاله الفوز بالربع الأول بنتيجة (23-7)، وتابعن التسجيل في الربع الثاني في ظل توهان لاعبات قاسيون، ولم تنفع جهود اللاعبة القادمة من الساحل نور عبد الله، ولا الأخرى راما هاشم من التسجيل، فخرجن خاسرات الربع (4-15) لينتهي نصف المباراة الأول للثورة، وفي الثالث عمد مدرب الثورة للتبديل، فاستغلت لاعبات قاسيون ذلك، وقلصن الفارق، لكن الربع انتهى للثورة (13-12)، وفي الأخير تكافأ الأداء مع بقاء الأفضلية للثورة، ونجحت المالكي (أفضل مسجلة 20 نقطة) من قيادة فريقها للفوز بالربع (9-7) والمباراة بفارق 36 نقطة.

مدرب الثورة هلال دجاني، قال “للبعث”: المباراة جاءت قوية خاصة من قبل لاعبات فريقي اللواتي عمدن على تنظيم الدفاع بشكل جيد، أما بالهجوم فكن جيدات، واستطعن التسجيل من كافة الجهات، ونجحن باكتشاف الثغرات التي ظهرت بدفاع قاسيون، وأعتقد أن لاعبات الفريق نضجن بشكل كبير نسبة للموسم الماضي، وما يهمنا بالوقت الحالي الاستعداد لمواجهة الوحدة (حاملات اللقب) يوم الجمعة المقبل.

وفي المسابقة نفسها إنما بمجموعة حلب، فازت سيدات الجلاء على اليرموك بنتيجة (81-18) نقطة، كما فازت ناعمات الاتحاد على الحرية بنتيجة(57-49)نقطة.

وفي مسابقة الرجال واصل رجال الاتحاد مسلسل الانتصارات، ونجحوا بالفوز على اليرموك بنتيجة (94-78) نقطة ليحقق الفريق فوزه الثالث على التوالي، كما فاز بالمجموعة نفسها العروبة على السكك بنتيجة(79-68) نقطة.

من جهة ثانية اتخذ اتحاد كرة السلة، وبعد الاطلاع على تقرير مراقب وحكام مباراة الثورة مع الوحدة التي جرت يوم الجمعة الماضي، سلسلة عقوبات طالت لاعبي الوحدة والثورة: عمر العلبي، وجواد سكر بالإيقاف لمباراة واحدة، وتغريمهما مبلغاً وقدره (50.000) ل.س، وذلك استناداً إلى اللائحة الانضباطية لموسم 2016/ 2017.

عماد درويش