تسارع وتيرة حركة الشحن البري للبضائع الواردة والصادرة من مرفأ اللاذقية

اللاذقية – البعث

تتسارع تدريجياً وعلى نحو ملحوظ وتيرة حركة النقل البري للبضائع الواردة والصادرة من مرفأ اللاذقية، وتزايدت أعداد السيارات الشاحنة المحمّلة بالمواد المختلفة نتيجة التحسّن الحاصل في الحركة الإنتاجية للمرفأ. ويبيّن رئيس نقابة النقل البري في اللاذقية أحمد نجار لـ”البعث” أن حركة نقل البضائع برّاً تشهد حالياً نشاطاً ملحوظاً مقارنة مع العام الماضي، حيث تسجّل هذه الفترة حركة ورود نشطة نسبياً للسيارات التي تؤمّ المرفأ سواء بقصد التصدير أم شحن البضائع المستوردة إلى المحافظات، ويمكن القول: إن الوضع الراهن لحركة الشحن البري للبضائع في تحسّن ويتم تقديم جميع التسهيلات للسيارات الشاحنة المحمّلة بالبضائع للقطاعين العام والخاص، وتنظيم حركة دخولها إلى الحرم المرفئي عبر مكتب نقل البضائع وبالتعاون مع إدارة مرفأ اللاذقية، مشيراً إلى أنه يتم دخول السيارات بموجب تذكرة تحميل مخصّصة لتحميل البضائع من المرفأ.

وذكر نجار أنه بهدف تسهيل حركة الشاحنات وتأمين احتياجاتها من المازوت يجري حالياً العمل على إنشاء محطة وقود في موقع مكتب نقل البضائع في المنطقة الصناعية مخصّصة لتزويد السيارات الشاحنة التي مقصدها المرفأ فقط باحتياجاتها من الوقود، ويتم في هذا الإطار إنجاز الإجراءات التحضيرية لتفعيل واستكمال إنجاز هذه المحطة، مبيّناً أن حمولات السيارات الشاحنة للبضائع يتم ضبط وزنها للحؤول دون حصول حمولات زائدة من خلال قبّان في المرفأ يحدّد حمولة كل سيارة وفق الحمولات المحورية، وأشار نجار إلى أنه لا يتم تحميل أية سيارة من المرفأ فوق حمولتها المحدّدة لها، مؤكداً أن حركة سيارات شحن البضائع تتطوّر يوماً بعد يوم وبشكل ملحوظ من المرفأ إلى المحافظات.