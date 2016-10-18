855 مليوناً أرباح “الكونسروة” خلال تسعة أشهر

دمشق – ميادة حسن

استطاعت الشركة العامة للكونسروة استقبال كمية 4554 طناً من مادة حب البندورة وبقيمة إجمالية وصلت إلى 300 مليون ليرة معظمها من الفلاحين مباشرة، وتم تسديد أكثر من 250 مليون ليرة من ثمنها للفلاحين، إضافة إلى كامل سعر البازلاء الخضراء والمشمش، أما الأرباح النهائية للشركة فقد بلغت 855 مليون ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

مدير عام الشركة المهندس عبدو الوسوف بيّن في تصريح لـ”البعث” أن كمية إنتاج الشركة بلغت 1859.8 طناً خلال هذا العام، منها 486 طناً من رب البندورة المعبّأ، و125 طناً من البازلاء الخضراء، و568.3 طناً من المربّيات المتنوعة، و337.5 طناً من الكونسروة المتنوعة، إضافة إلى 343 طناً من المربيات ورب البندورة الدوكما، وأضاف الوسوف: إن قيمة الإنتاج الفعلي المعبّأ 680 مليون ليرة، إضافة إلى إنتاج نصف مصنع بقيمة 175.8 ليرة، واستطاعت تحقيق أرباح وصلت إلى 50 مليون ليرة من مبيعات كمياتها 1469.2 طناً وصلت قيمتها إلى 623 مليون ليرة.

أما عن الصعوبات التي تواجه سير العمل في الشركة فأشار الوسوف إلى أنها تعاني من قلة الكوادر والعمال إذ لا يتجاوز عدد العمال 70 عاملاً فقط، في حين أن الشركة تحتاج إلى 200 عامل تقريباً لتقوم بمهامها، ويتابع الوسوف: هناك صعوبات متعلقة بتأمين المواد الأولية والمستلزمات وخاصة العلب المعدنية ومادة السكر، بالإضافة إلى صعوبات النقل من مناطق زراعتها، ما يستدعي حسب الوسوف إعطاء الشركة سلفة مالية لتأمين مستلزمات الإنتاج والمساعدة في تأمين مادة السكر كي تتمكن الشركة من شراء مادة التفاح للفلاحين.