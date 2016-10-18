“الدولي للتجارة والتمويل” يدخل على خط خدمة “إشعار الملكية الإلكتروني”

دمشق – قسيم دحدل

في إطار سعي سوق دمشق للأوراق المالية، إلى تطوير خدماتها بما يتناسب مع الظروف الراهنة، إضافة إلى تسهيل تعاملات كل من المستثمرين والمساهمين الموجودين في السوق مسبقاً أو المستثمرين الجدد، أطلقت السوق أمس بالتنسيق والتعاون مع المصرف الدولي للتجارة والتمويل، خدمة إشعار الملكية الإلكتروني، وبذلك يكون “الدولي” المصرف الثاني الذي يقدّم هذه الخدمة بعد بنك سورية الدولي الإسلامي.

وتهدف الخدمة إلى إتاحة الفرصة للمساهمين للدخول في أي وقت ومن جميع أنحاء العالم عبر شبكة الإنترنت للحصول على إشعار عن سجل ملكياتهم بالأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بسرعة وسهولة عالية، ما يشكل توفيراً للوقت والجهد والمصاريف بالنسبة للمستثمرين والمساهمين.

وبموجب هذا الإجراء الجديد يمكن للراغبين من المساهمين الاشتراك بهذه الخدمة الاختيارية والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحساب المشترك عن طريق أي فرع من فروع المصرف.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأي مساهم مراجعة مركز المقاصة والحفظ المركزي أو أي فرع من فروع المصرف الدولي للتجارة والتمويل في أية محافظة من محافظات القطر أو أي فرع من فروع بنك سورية الدولي في أية محافظة من محافظات القطر لتقديم الطلب الذي سيتم إرساله إلكترونياً إلى سوق دمشق للأوراق المالية، والذي سيقوم بدوره بإرسال اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهم مباشرة بالطريقة التي يختارها المساهم بنفسه، إما باستخدام البريد الإلكتروني (الإيميل) أو كرسالة نصية على هاتفه الجوال دون أن يكون لأي شخص غير صاحب العلاقة إمكانية معرفة ملكية المساهم من الأسهم نظراً للسرية المطلوبة في ذلك، علماً أنها مضمونة بالكامل من خلال الأنظمة الإلكترونية التي يعمل بموجبها السوق والتي تم تطويرها بالكامل من موظفي سوق دمشق للأوراق المالية، كما أن المصرف الدولي للتجارة والتمويل لم يدّخر جهداً من أجل المساهمة في إيجاد الحلول لإنجاز هذه الخدمة الجديدة، حيث إنه أبدى استعداده لتنفيذ هذه الخدمة من خلال فروعه المنتشرة في أنحاء القطر.