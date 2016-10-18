إطلاق  10 مشروعات ومنشآت استثمارية حيوية في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

اعتمدت هيئة الاستثمار السورية ومحافظة اللاذقية حزمة مشروعات استثمارية تمّ اختيارها والاتفاق عليها رسمياً في اجتماع موسع أمس في مبنى المحافظة تمهيداً للانطلاق بها حيث تمّ إقرار عشرة مشاريع ذات أولوية لمحافظة اللاذقية من بين 14 مشروعاً مطروحاً جرت دراستها في الاجتماع بحضور كل من المحافظ إبراهيم خضر السالم ومدير عام هيئة الاستثمار السورية الدكتورة إيناس الأموي والمديرين المعنيين في المحافظة والهيئة وأوضح السالم أنه تمّ إقرار المشروعات والموافقة عليها بعد إجراء دراسات وافية ومعمّقة مع هيئة الاستثمار وبما يلبي حاجة المحافظة، وهذه المشروعات لها الأولوية وتغطي تقريباً ريف المحافظة. ولفت إلى أنه سيتم العمل على إيجاد مستثمرين عن طريق الهيئة العامة للاستثمار لتلزيم هذه المشاريع التي تعود بالنفع على محافظة اللاذقية والقطر كما تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة. بدورها أوضحت الأموي أن الاهتمام تركز على آليات دعم المشاريع الاستثمارية حسب أولويات المحافظة ، واختيارها بما يتناسب مع المزايا النسبية التي تتمتع بها تماشياً مع دور الهيئة بوصفها ذراعاً تنفيذياً داعماً لكافة الاستثمارات في القطر, وأشارت إلى الاتفاق بخصوص دليل إجراءات موجه للمستثمر الراغب بالاستثمار في هذه المشاريع، وخاصة ما يتركز في مجال الحمضيات، والمسامك الشاطئية، وإنتاج الإسفلت.