إعادة مؤسسات التدخل الإيجابي إلى أصل اختصاصها..

دمشق – البعث

تدأب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تصويب مسارات عمل مؤسسات التدخل الإيجابي كي تكون أذرعاً فاعلة في ضبط فوضى السوق، وذلك من خلال عودة هذه المؤسسات إلى تخصصها الذي أحدثت من أجله بالأساس، والبداية كانت بالمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية /سندس/، التي بدأت في إعادة ترتيب بيتها الداخلي من خلال عودتها إلى عملها الأساسي في بيع وشراء المنتجات النسيجية والألبسة والسجاد عبر صالاتها والمعارض المتتالية التي ستقوم بتنفيذها، الأمر الذي يؤدّي إلى تخفيض أسعار هذه المنتجات بما بين 25-40% حسب رأي مديرها العام محمد العمري، مضيفاً: إن المؤسسة تعمل على تجارة الجملة والمفرق والتوزيع في السوق المحلية للمنتجات النسيجية المنتجة محلياً أو المستوردة من منشآت القطاع العام.

وفي سياق متصل بلغت مبيعات المؤسسة خلال شهر أيلول من العام الحالي نحو /279/ مليون ليرة سورية بما فيها القرطاسية وبربح يقدّر بـ/25/ مليون ليرة سورية. وهنا يوضح العمري أن حجم المبيعات يعكس الإقبال الذي تشهده صالات ومنافذ بيع المؤسسة وثقة المواطنين بالمنتجات والمواد المطروحة فيها وبأسعارها المنافسة، وخاصة المستلزمات المدرسية والقرطاسية والألبسة والحقائب والأحذية المدرسية وغيرها من المواد المطروحة في منافذ بيع وصالات المؤسسة، مشيراً إلى أن المؤسسة تركّز حالياً جهودها على إعادة ألق المنتجات النسيجية الوطنية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، مبيّناً أنه سيتم قريباً افتتاح معرضٍ دائمٍ للمنتجات النسيجية والألبسة الرجالية والنسائية والأطفال، بالتعاون مع أصحاب المعامل والصناعيين من القطاع الوطني الخاص، مشيراً إلى أنه سيتم غداً افتتاح معرض السجاد والموكيت والمنتجات النسيجية في صالة مؤسسة سندس بمنطقة الحريقة في دمشق.