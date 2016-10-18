بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حول فرار الارهابيين من العراق الى سورية

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بيانا جاء فيه :إنه بعد بدء العمليات العسكرية

التى ينفذها الجيش العراقى الشقيق والقوى الرديفة لتحرير مدينة الموصل

من عصابات /داعش/ الارهابية وفرار المجاميع الارهابية تحت وطأة الضربات

التى تتلقاها على يد أبطال الجيش العراقى بدأ يتضح المخطط الخبيث لداعمى

الارهاب الدولى وفى مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية والسعودية

لتأمين طرق وممرات عبور امنة لارهابيى /داعش/ الفارين من الموصل باتجاه

الاراضى السورية.