السيدة اسماء الاسد لقناة روسيا 24 :ما عرض علي “للهروب” من سورية ماكان لرفاهي ورفاه أبنائي. بل محاولة متعمدة لزعزعة ثقة الشعب برئيسه

في أول حديث لها منذ سنوات مع وسيلة اعلامية أجنبية ردت السيدة اسماء الاسد على سؤال الصحفية في قناة روسيا 24 حول ما إذا كانت قدمت لها عروض “للهرب” من سورية حفاظا على حياتها، وماذا كان ردها على هذه العروض؟.

قالت السيدة أسماء : ما تقولينه صحيح في الحالتين . أولا لقد كنت هنا منذ البداية ولم أفكر أن أكون في أي مكان آخر

ثانيا. عرض علي مغادرة سورية أو بالأحرى الهرب من سورية . تضمنت هذه العروض ضمانات بالسلامة والحماية لأطفالي بما في ذلك ضمانات مالية . لا يحتاج الأمر لعبقرية لمعرفة ما كان يسعى إليه هؤلاء فعليا . لم يكن يتعلق الأمر برفاهي أو رفاه أبنائي . لقد كانت محاولة متعمدة لزعزعة ثقة الشعب برئيسه