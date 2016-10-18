مظاهرات في باريس احتجاجاً على التغطية الإعلامية المضللة موسكو تتهم واشنطن بالضعف والاتحاد الأوروبي يتراجع عن العقوبات الاقتصادية

ردت روسيا على التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها وزيرا خارجية بريطانيا وأمريكا على هامش اجتماع لندن وأشارا فيها إلى أن البلدين يدرسان فرض عقوبات اقتصادية على سورية وروسيا، مؤكدة أن الحلول أحادية الجانب بشأن الأزمة في سورية غير قابلة للتحقيق وموسكو عارضت دائماً مثل هذه المبادرات، وأشارت إلى أن محاولات واشنطن استخدام العقوبات وسيلة لتحقيق أهدافها سلوك غير لائق، وتدل على ضعف الإدارة الأمريكية، وعلى عدم وجود أدوات من شأنها أن تسمح لروسيا بالاتفاق معها.

وفي محاولة لاحتواء الموقف الخاطئ والحد من حالة التوتر مع موسكو أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عدم وجود أي اقتراح من أي دولة في الاتحاد لفرض عقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في سورية، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، إن إعادة العمل بنظام وقف الأعمال القتالية في سورية تمثل بالنسبة لألمانيا أولوية قصوى وهو أهم بكثير من مسألة فرض عقوبات ضد روسيا.

وفي تحرك أوروبي شعبي غاضب إزاء هول التضليل والكذب لوسائل الإعلام الأوروبية الممولة خليجياً في تغطيتها للحرب على سورية، شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة حاشدة أعرب المشاركون فيها عن احتجاجهم على التغطية الإعلامية الغربية المتحيزة إلى جانب واحد، وأشاروا إلى أن هذه التغطية تؤدي إلى دعم الإرهابيين في سورية وتضليل الرأي العام في فرنسا.

وفي التفاصيل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن التهديدات من جانب الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب مواقفها من الأزمة في سورية تدل على ضعف الإدارة الأمريكية، وعلى عدم وجود أدوات من شأنها أن تسمح لنا بالاتفاق معها على أساس طويل الأجل، محذراً الولايات المتحدة بالرد على أي عمل عدائي من قبلها ضد روسيا، وقال: إن موسكو لن تترك دون رد متكافئ فرض الولايات المتحدة عقوبات محتملة ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في سورية.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو حذرت مراراً وتكراراً في مراحل مختلفة من سياسة العقوبات الحالية ضد روسيا من أن الرد سيكون حتمياً وقد لا تكون الردود معكوسة وإنما ستكون متكافئة، وأضاف: إن على الولايات المتحدة تقبل الوضع في سورية كما هو، وقال: إننا لن نتوقف عن إعادة المسؤولين في واشنطن إلى أرض الواقع وليس بحقن النفس بآمال وهمية، ملوحين بصيحات أو متظاهرين باتخاذ مواقف ينبغي ألا يكون لها مكان في العلاقات بين الدول لجهة الوصول إلى الهدف المنشود.

من جهته أكد السفير الروسي لدى بريطانيا الكسندر ياكوفينكو أن الحكومة البريطانية لا تمتلك أي أدلة على الاتهامات التي ساقها وزير خارجيتها بوريس جونسون بشأن استهداف القوات الروسية المدنيين في سورية، وقال في رسالة مفتوحة إلى مجلس العموم البريطاني: إن المسؤولين والنواب البريطانيين يتهمون روسيا والحكومة السورية بشن ضربات متعمدة على المدنيين، الأمر الذي تحاول الخارجية البريطانية تقييمه كجرائم حرب وقد طلبنا منذ عشرة أيام رسمياً من الخارجية البريطانية تقديم معلومات بشأن الأدلة التي تثبت صحة تصريحات جونسون وإلا فإننا سنعتبر هذه التأكيدات كذباً وقحاً من شأنه حماية تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وربما الجنود البريطانيون المتواجدون في سورية، وأضاف: إن قادة العالم جميعاً يدركون الآن أن روسيا تدعم عملياً القوات المسلحة السورية في التصدي للإرهاب وهذا ما يتناقض مع المزاعم التي تبثها وسائل الإعلام الغربية لتشويه صورة روسيا في العالم.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن إعادة العمل بنظام وقف الأعمال القتالية في سورية تمثل بالنسبة لألمانيا أولوية قصوى وهو أهم بكثير من مسألة فرض عقوبات ضد روسيا. وقال زايبرت في تصريح للصحفيين ببرلين: إن الحكومة الألمانية تدرس جميع الخيارات بما فيها العقوبات لكن بالنسبة لنا فإن الأولوية القصوى في هذه الحالة هي ما يجب فعله لإيصال المساعدات الإنسانية.

في الأثناء أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عدم وجود أي اقتراح من أي دولة في الاتحاد لفرض عقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في سورية، وقالت موغيريني بعد وصولها إلى لوكسمبورغ للمشاركة في اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية: لم تتقدم أي دولة من الاتحاد الأوروبي اليوم باقتراح بشأن فرض عقوبات ضد روسيا بسبب سورية رغم ورود العديد من البيانات في وسائل الإعلام.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون كشف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي جون كيري عقب اجتماع دولي بشأن الأزمة في سورية عقد في لندن أول أمس أن لندن وواشنطن تدرسان فرض عقوبات اقتصادية على سورية وروسيا.

وفي سياق الحراك الشعبي الغربي احتجاجاً على التغطية الإعلامية المضللة حول الأوضاع في حلب شهدت العاصمة الفرنسية باريس خلال اليومين الماضيين مظاهرة تحت شعار “أوقفوا الإرهاب واكبحوا لجام داعش”. وأعرب المشاركون في التظاهرة عن احتجاجهم على التغطية الإعلامية الغربية المتحيزة أحادية الجانب للوضع في مدينة حلب، مشيرين إلى أن هذه التغطية تؤدي إلى دعم الإرهابيين في سورية وتضليل الرأي العام في فرنسا.

وشارك في التظاهرة الكاتب الفرنسي المعروف جان ميشيل فيرنوشه الذي قال في حديث صحفي: إنه من المستحيل التغلب على الإرهابيين ما دام الغرب يواصل تسليحهم مضيفاً: إنهم يسردون علينا الكثير عن حلب ولكن يجب أن نفهم من يقف خلف ذلك، ولفت إلى أن غالبية الفرنسيين لا يعرفون ما يجري فعلاً في سورية كون وسائل الإعلام والسياسيين يفضلون عدم الإعلان عن ذلك وعدم التحدث بصراحة ووضوح، موضحاً، أن وسائل الإعلام الرئيسية لا تشير إلى أن فرنسا أرسلت عسكريين منذ العام 2011 لتدريب المسلحين في سورية.

وأضاف: منذ البداية عقدنا الرهان وساعدنا الجانب الآخر السلبي، وبدأنا اليوم نفهم ونقر بذلك لكن وسائل الإعلام وبعض السياسيين يلتزمون الصمت ويخفون الأمر عن الجمهور ونحن لن ننسى أن وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرلوت قال: إن جبهة النصرة التي غيرت تسميتها الآن نفذت أعمالاً جيدة، وتابع: إن الفرق بين المعارضين المعتدلين والجيدين من جهة والقتلة من داعش من جهة أخرى يبدو مصطنعاً تم ابتداعه للتلاعب بالرأي العام.

وفي طهران أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن إيران تدافع بقوة عن حلفائها في محور المقاومة والمنطقة ولا تثق بأمريكا مطلقاً، ولفت إلى أن أمريكا والصهيونية والإرهاب هم السبب الأساسي في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

البعث- سانا- وكالات