تقدّم سريع باتجاه الموصل وانهيار دراماتيكي لـ “الدواعش” سورية إلى جانب العراق: المعركة ضد الإرهاب واحدة

مع انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم “داعش” الإرهابي، التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فجر أمس، رحبت سورية بإعلان حكومة العراق الشقيق بدء العمليات لتحرير الموصل، وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين: إن الجمهورية العربية السورية تعلن أنها تقف بقوة إلى جانب حكومة العراق والجيش العراقي والمجموعات المقاتلة الداعمة له، بما في ذلك قوات الحشد الشعبي، وإن قرار تحرير الموصل من عصابات “داعش” هو نقلة نوعية في إطار الحرب على الإرهاب، والتي يجب أن تلقى الدعم الكامل من جميع دول المنطقة والعالم، وأضاف: تؤكد سورية على أن الانتصار على “داعش” في العراق هو انتصار على “داعش” في سورية، لأن المعركة ضد “داعش” والمجموعات الإرهابية الأخرى هي معركة ضد الإرهاب ومن يدعمه ويسلّحه ويموّله.

وتابع المصدر: إن الجمهورية العربية السورية تنبّه من مخاطر بيانات ومواقف النظام التركي العدوانية ضد شعبنا في العراق وضد قرار القيادة العراقية بتحرير الموصل، والذي لا يمكن اعتباره سوى محاولات أخرى من النظام التركي للتحايل على معركة تصفية الإرهاب والاحتلال غير المبرر لأراضٍ سورية وعراقية، وشدد على أن كل من يتخلّف عن دعم جهود شعبي وقيادتي سورية والعراق في مكافحة الإرهاب تحت أي ذريعة كانت ويعرقل عزم البلدين على اجتثاث الإرهاب إنما يقف إلى جانب الإرهابيين وضد قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية المتعلقة بالإرهاب.

من جانبها أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب العراق، وأكد المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن تنظيم “داعش” الإرهابي ومن يتضامن معه أو يتبنى أيديولوجيته وسائر التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مناطق عديدة من دول العالم لا يمكن له أن يصمد أو يجد ملاذاً آمناً أمام إرادة الشعوب المحبة للسلام والاستقرار.

في الجهة المقابلة، وبعد ساعات على بدء القوات العراقية العملية العسكرية لتحرير الموصل، جدد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إصراره على مشاركة قوات نظامه الموجودة شمال العراق في عملية تحرير المدينة.

وتناغماً مع الموقف التركي ورداً على سؤال عن عملية طرد تنظيم “داعش” من مدينة الموصل، أكد وزير خارجية النظام السعودي عادل الجبير “خشيته من دخول فصائل مسلحة الموصل وتورطهم في حمامات دم”.

ميدانياً، تمكّنت القوات العراقية المشتركة من تحرير العديد من القرى في محاور الخازر والوصول الى مشارف قضاء الحمدانية جنوب شرق مدينة الموصل مكبّدة تنظيم “داعش” خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، وسط انهيار دفاعات التنظيم في محور سد الموصل، وأفادت مصادر عسكرية: إن القوات العراقية تمكّنت من تحرير قرى الكبيبة والمخلط والشروق والحميدية وتتقدّم باتجاه قرية بلاوات، وسيطرت عسكرياً على مركز ناحية النمرود، وتحرير قرية ابراهيم الخليل، كما قامت الطائرات العراقية باستهداف تحركات لـ”داعش” في معمل المشراق الكيميائي.

وجنوب الموصل تمكّن الجيش العراقي من إفشال 4 هجمات انتحارية لـ “داعش” على قطعاته في الحضر جنوب المدينة، حيث تمكّن عناصر في الجيش في لواء 92 من قتل أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا الهجوم على قطعات الجيش قرب نقطة تفتيش البراري ضمن قضاء الحضر.

إلى ذلك صرّح قائد الشرطة الاتحادية العراقية بأنّ كتيبة صواريخ غراد تواصل قصفها التمهيدي لعشرات الأهداف لداعش جنوب الموصل، وأنّ مغاوير النخبة تتقدّم باتجاه قرية لزاكة المحاذية لجنوب المدينة.

وبينما تواصل قوات المحور الجنوبي من الشرطة الاتحادية العراقية تقدّمها من قاعدة القيارة باتجاه قرية نايف، أعلن قائد الشرطة الاتحادية عن تقدّم قطعات الرد السريع ستة كيلومترات باتجاه جنوب الموصل.

هذا ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً تظهر فيه عملية إنزالٍ للقوات العراقية في بعشيقة وسط قصفٍ كثيفٍ لمواقع “داعش”.

وأعلن الهلال الأحمر العراقي استعداده لإغاثة مليون نازح خلال عمليات تحرير الموصل، مؤكداً إنشاء مركزين للإغاثة في أربيل وصلاح الدين يعملان على الاستجابة لاحتياجات النازحين وتقديم الدعم لهم.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن فجر أمس عن بدء معركة تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من إرهابيي “داعش”، وذكرت مصادر إعلامية أن عدد القوات التي تشارك في عملية الموصل يبلغ ستين ألفاً، موضحة أنها تشن هجوماً من أربعة محاور هي: محوران شماليان عبر تلعفر وسهل نينوى، ومحور جنوبي عبر القيارة، أما المحور الرابع غربي مدينة الموصل فيهدف لمنع تسلل عناصر “داعش” إلى سورية.

وكالات