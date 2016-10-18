بعد عجزه عن تحقيق أهدافـه من العدوان النظـام السعودي يعلن استعداده لـ “الهدنة”في اليمن

بعد أسبوعٍ دامٍ راح ضحيته أكثر من 700 قتيل وجريح في مجزرة نفذها “التحالف السعودي” في صنعاء، وغداة دعوة الولايات المتحدة وبريطانيا، من لندن، أطراف النزاع في اليمن إلى إعلان وقفٍ لإطلاق النار “في أسرع وقت”، أعلن وزير خارجية النظام السعودي “أن بلاده مستعدة لوقف إطلاق النار في اليمن إذا وافقت حركة أنصار الله على ذلك”، فيما سارع الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي لتنفيذ الأوامر الجديدة، ووافق على هدنة في اليمن لمدة 3 أيام، قابلة للتجديد، واشترط التزام الجيش اليمني واللجان الشعبية بذلك، وتفعيل لجنة التهدئة، وفك الحصار عن تعز.

وتحاصر لندن وواشنطن انتقادات داخلية ومن قبل منظمات حقوقية وإنسانية، على خلفية دعمها للنظام السعودي في عدوانه على اليمن، داعية إلى وقف مدّ المملكة الوهابية بالسلاح، فيما تعاني المملكة من أزمة اقتصادية خانقة ومتصاعدة، جراء تدهور أسعار النفط وتدهور عائداته المالية، ودعمه للإرهاب في المنطقة وتقديم أموال ضخمة للإرهابيين وشراء الأسلحة لهم، وخاصة في سورية، وعدوانه على اليمن، والذى كلّفه حتى اليوم عشرات مليارات الدولارات دون أن يحقق أهدافه في فرض أجنداته على الشعب اليمني، بل إن خسائره تتوالى أفقياً وعمودياً.

وفي السياق، أكدت مصادر عسكرية يمنية مقتل 5 جنود سعوديين وإصابة 10 في عمليات نوعية للجيش واللجان استهدفت موقع الموسم العسكري السعودي في جيزان، مشيرة إلى أن العمليات أسفرت كذلك عن تدمير عدد من الآليات العسكرية السعودية.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذّت كميناً محكماً لجنود العدو السعودي بالقرب من برج الخشل ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم، مشيراً إلى أن جنديين سعوديين لقيا مصرعهما بعملية قنص لوحدات القناصة غرب جبل الدخان.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية أن عدد ضحايا العدوان السعودي على اليمن، الذين تمّ توثيقهم في المشافي والمرافق الصحية، بلغ أكثر من 27 ألف شهيد وجريح، وأضافت: “إن عدد الشهداء جراء العدوان السعودي على اليمن بلغ ثمانية آلاف، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 19 ألفاً”، مشيرة إلى أن عدد الضحايا مرشّح للزيادة جراء الحالات الحرجة في المشافي، وأضافت: إن العدوان السعودي تسبّب بتوقف 199 مرفقاً صحياً عن العمل كما ألحق أضراراً كلية وجزئية بنحو 216 مرفقاً صحياً.

إلى ذلك، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن الحرب العدوانية على اليمن تسببت في استشهاد ألف و163 طفلاً وجرح ألف و730 طفلاً منذ آذار 2015 حتى أيلول الماضي، وقال المتحدّث باسم المنظمة في اليمن محمد الأسعدي، بمقر المنظمة في محافظة الحديدة، إن ما يقارب 10 ملايين طفل في أرجاء اليمن بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية بشكل أو بآخر.

وكالات