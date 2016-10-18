رهـانـات مـعقـّدة ومصطلحات قاتلة

ربما، منذ أمد بعيد، لم تتعدّد الرهانات، وتتعقّد، على مصير مدينة كما تعدّدت، وتعقّدت، هذه الأيام على مصير حلب، فبين مدلولات مصطلح “سقوط المدينة” الذي يستخدمه محور واشنطن وأتباعها، ومضامين مصطلح “استعادة المدينة” لحضن الوطن وتحريرها من الإرهاب الذي يستخدمه محور دمشق وحلفاؤها، يكمن جوهر الموضوع وتتحدد مساراته المستقبلية أيضاً.

والحال فإن الخلاف بين هذين المصطلحين لا يقتصر على ذلك، بل يتعدّاه إلى إمكانية تفسير الرهانات المتعدّدة والمتناقضة والمتزاحمة على ساحة المدينة الشمالية، وهي رهانات إن كانت واضحة وجلية للبعض، فإنها غامضة بالنسبة للبعض الآخر ممن هزمه، أو كاد، هذا الدفق الإعلامي و”الإنساني” الهائل حول التطوّرات المتسارعة في المدينة منذ استرجاع الجيش السوري لطريق “الكاستيلو” تحديداً، ولذلك فإن تفكيك المصطلحات هو عملية مهمة وضرورية جداً لتفكيك المواقف وتعريتها.

ولأجل ذلك من الضروري إعادة التأكيد بصورة دورية على أن استخدام مصطلح “سقوط المدينة” من جانب فريق واشنطن ضد تقدّم القوات السورية هناك يستبطن في جوهره الموافقة على بقائها في يد “جبهة النصرة” المصنّفة إرهابية، وفق قرارات الأمم المتحدة ووفق بيانات واشنطن ذاتها أيضاً، ما يعني الإصرار على الاستمرار باستخدام ورقة الإرهاب في تحقيق المصالح السياسية، وأن استخدام مصطلح “استعادة المدينة” من جانب فريق دمشق يعني سحب هذه الورقة أملاً بالعودة لاحقاً لمبادئ القانون الدولي الناظمة للعلاقات – بما فيها الخلافات والمنافسات- بين الدول.

بهذا المعنى فإن التعقيد السالف الذكر في الرهانات المتناقضة حول المدينة ناشئ بالطبع من التناقض في الرهانات على مستقبل العالم، ولم تكن حلب سوى القشة التي قصمت ظهر البعير، كما يقال، وذلك هو قدر المدن المفصلية بموقعها ودورها، وحلب كانت وما زالت واحدة من هذه المدن، فالمشهد الجيوسياسي العالمي “يغلي” بامتياز منذ فترة ليست بقصيرة، والعلاقات بين موسكو وواشنطن، وهما قطبا الحرب الباردة، باتت “الأسوأ منذ العام 1973″، وفق مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فيتالي تشوركين الذي أعاد التذكير بأن “محاولات حلف الأطلسي بناء نظام أمني جديد على حساب روسيا قادت إلى هذا التدهور”.

بهذا الإطار فإن صورة النظام العالمي للقرن الحالي سترسم، وهي ترسم الآن، وفي كل لحظة قادمة، في شوارع حلب الشرقية تحديداً، وخاصة بعد أن زالت الأوهام حول “سقوط دمشق”، برمزيتها الهائلة كمدينة وكعاصمة، وبالتالي فإن ما يحدث مثلاً في الموصل العراقية، على أهميته، يأتي في توقيت ونتائج معروفة سلفاً، وهي التوظيف في سياق الانتخابات الأمريكية توقيتاً، ودفع الدواعش إلى الأراضي السورية نتيجة، وبالتالي هو حلقة من حلقات “رهانات حلب” بالمعنى الاستراتيجي، ويمكن في هذا السياق ملاحظة هذا الكم الكبير من الاجتماعات الماراثونية، الثنائية تارة والموسّعة تارة أخرى، بين المعنيين الدوليين والإقليميين حول “حلب”، وعدد المدن التي استضافت هذه الاجتماعات من “جنيف” إلى “لندن” مروراً بـ “لوزان” و”لوكسمبورغ” وغيرها، وهو أمر لم تحظَ به مدينة أخرى، حتى أن الرهانات عليها تحديداً وصلت في مرحلة معينة إلى التهديد، بل والشروع -كما يقول البعض- بإجراءات حرب ساخنة بين دول عظمى، بعد أن فشلت “الحروب الباردة” الجديدة في تحقيق الهدف المطلوب منها.

وكما كان صمود دمشق، المدينة والعاصمة، في السنوات الماضية رمزاً لانتهاء مرحلة معينة، وكبيرة في الآن ذاته، من الحرب، فإن صمود حلب واستعادة ما تبقى من أحيائها للدولة الوطنية السورية، هو رمز هام آخر لانتهاء مرحلة أخرى من الحرب، لكن الحرب بحد ذاتها مستمرة، فهذا قرن الدماء كما رسمته الغرف السوداء المعروفة، وهذه مرحلة الرهانات القصوى للأدوار والأحجام و”الأوهام” المستقبلية، لدول وأحزاب وشخصيات سياسية أيضاً.

وكما كانت حلب الثغر الذي حمى العرب جميعاً من “روم” العصور الماضية، فهي ستكون كذلك في وجه “روم” العصر الجديد، سواء كانوا “روم” الخارج أم “روم” الداخل، وكلاهما في الضرر سواء.

أحمد حسن