بتوجيه من الرئيس الأسد.. الفريج يتفقّد أحد المواقع العسكرية في ريف دمشق: كل من يحمل السلاح في وجه الدولة والجيش هو إرهابي

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش وزير الدفاع بجولة ميدانية إلى أحد المواقع العسكرية بريف دمشق.

والتقى العماد الفريج خلال الجولة المقاتلين ونقل لهم تقدير الرئيس الأسد واعتزازه ببطولاتهم وشجاعتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة وأثنى على جهودهم والروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها.

وأكد نائب القائد العام للجيش أن الإرهاب الذي أخذ يوسع من أعماله الإجرامية في المنطقة وفي كثير من دول العالم هو أداة من أدوات قوى العدوان والاستعمار الجديد وفي مقدمتها العدو الصهيوني، مشيراً إلى أن كل من يحمل السلاح في وجه الدولة السورية والجيش العربي السوري مهما كان شكله ومهما كانت تسميته فهو إرهابي يجب أن نتصدى له ونقضي عليه.

وعبّر العماد الفريج عن اعتزاز القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ببطولات الجيش العربي السوري وتضحياته، مؤكداً أن قواتنا المسلحة عاهدت شعبنا على المضي في نهجها المقاوم حتى القضاء على الإرهاب وإحباط مؤامرات رعاته وداعميه.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون العين الساهرة والجنود الأوفياء للذود عن حياض سورية وصون ترابها وكرامتها وسيبذلون كل غالٍ ونفيس في سبيل القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن. رافق العماد الفريج في الجولة عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.