تهدئة إنسانية في حلب الخميس المقبل.. وفتح ممرين جديدين قواتنا المسلحة تتقدّم في خان الشيح.. وتقضي على عشرات التكفيريين في حلب ودرعا

حققت وحدات من قواتنا المسلحة، أمس، تقدماً جديداً في ريف دمشق الغربي عندما أحكمت سيطرتها خلال عملية نوعية على 4 كتل أبنية جديدة في محيط تل أبو سية في مزارع خان الشيح بعد تكبيد إرهابيي “النصرة” خسائر بالأفراد والعتاد، فيما سقط 49 قتيلاً ومصاباً بين صفوف التنظيمات الإرهابية خلال العمليات المتواصلة على تجمعاتهم شمال شرق مدينة حلب.

ففي ريف دمشق استعادت وحدة من الجيش السيطرة على 4 كتل أبنية جنوب شرق تل أبو سية في مزارع خان الشيح بعد تدمير أوكار الإرهابيين فيها وفرار من تبقى منهم تاركين أسلحتهم الفردية وعتادهم وذخائرهم. فيما خاضت وحدات أخرى من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من جبهة النصرة هاجموا بلدة سعسع من الجهة الجنوبية الغربية، حيث تم إحباط الهجوم وإيقاع العديد من القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم الحربي.

وفي وقت لاحق تمكنت الجهات المختصة في الجيش العربي السوري باستخدام التقنيات الحديثة من كشف سيارة مفخخة وتدميرها بمن فيها من إرهابيين في منطقة الصبورة جنوب غرب مدينة دمشق.

وفي حلب وريفها نفذت وحدات من الجيش عمليات مكثفة على تجمعات ونقاط تمركز التنظيمات الإرهابية في الشيخ سعيد ومنطقة الشرفة وفي جنوب العويجة شمال شرق مدينة حلب أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين وإصابة 42 آخرين أغلبيتهم من جبهة النصرة وتدمير عدد من السيارات المزودة برشاشات متنوعة، ومن بين قتلى الإرهابيين متزعم إحدى المجموعات المدعو “أبو عوش”.

وفي درعا وريفها نفذت وحدة من الجيش رمايات مركزة على مقرات المجموعات الإرهابية في محيط جامع بلال الحبشي وشمال غرب الجمرك القديم وحي الأربعين ما أسفر عن إيقاع عدد منهم قتلى ومصابين وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

وأسفرت رمايات وحدة من الجيش على تحصينات وأوكار المجموعات الإرهابية في بلدة طفس عن تدمير بؤر وأسلحة وذخائر للإرهابيين التكفيريين.

وفي ريف حماة وجه الطيران الحربي السوري ضربات جوية مكثفة على أوكار ومحاور تحرك المجموعات الإرهابية في طيبة الإمام وصوران وجنوب مورك واللطامنة بالريف الشمالي، وأدت الضربات إلى تدمير عربات مدرعة وعشرات الآليات المصفحة لإرهابيي جيش الفتح.

وفي ريف حمص نفذ سلاح الجو، في إطار حربه المتواصلة على تنظيم داعش، غارات مكثفة على تجمعات للتنظيم في شرق وجنوب تدمر ومحيط شاعر وحويسيس بالريف الشرقي، ما أسفر عن تدمير عدد من المقرات والعربات المدرعة والقضاء على العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري، كما دمر سلاح الجو تحصينات وآليات لإرهابيي جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامته جنوب الرستن.

وفي ريف اللاذقية أسفرت غارات سلاح الجو عن تدمير آليات وتحصينات للتنظيمات الإرهابية والقضاء على العديد من الإرهابيين في كباني وجبل كفر سندو وبعربايا.

من جهة أخرى اعتدت المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة على خط نقل الطاقة الكهربائية الذي يغذي محافظة القنيطرة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة، وأفاد مصدر في محافظة القنيطرة أن مجموعات إرهابية استهدفت خط التوتر المتوسط 66 ميغا في موقع الخزرجية غربي قرية سعسع بريف دمشق الجنوبي الغربي الذي يغذي محافظة القنيطرة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل مناطق المحافظة، وأوضح أن خط التوتر المستهدف هو الخط الوحيد الذي يغذي محافظة القنيطرة بالتيار الكهربائي ويتعرض بشكل متكرر لاعتداءات إرهابية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن تهدئة إنسانية في حلب يوم الخميس المقبل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً لمرور المدنيين وإجلاء المرضى والمصابين، وقال الفريق سيرغي رودسكوي رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي قوله: “إننا ندرك أن تنسيق جميع المسائل المتعلقة بخروج إرهابيي “النصرة” من حلب قد يستغرق وقتاً طويلاً ولذلك قررنا ألا نضيع الوقت وأن نبدأ بإعلان فترات تهدئة إنسانية وبالدرجة الأولى لمرور المدنيين بحرية ولإجلاء المرضى والمصابين ولخروج المسلحين”.

ويتخذ الإرهابيون في الأحياء الشرقية من حلب المدنيين دروعاً بشرية ويمنعون خروجهم عبر الممرات الآمنة التي فتحتها الحكومة السورية، كما أنهم يعوقون وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأضاف رودسكوي: إن “الحديث يدور عن فتح ممرين من أحياء حلب الشرقية إلى ريف إدلب أحدهما عبر طريق الكاستيلو شمالي المدينة والممر الثاني في جنوب المدينة”، مؤكداً أن الممرات الستة التي فتحت سابقاً لخروج المدنيين ما زالت مفتوحة، وأن الجانب الروسي يضمن أمن المدنيين وستقدّم لهم المساعدات الطبية كما سينقلون إلى مراكز إيواء.

ورحبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني بالتهدئة واعتبرتها “خطوة إيجابية”، وقالت، خلال مؤتمر صحفي في لوكسمبورغ، “نحن بحاجة لمعرفة ما إذا كانت الساعات الثماني كافية لإيصال المساعدات الإنسانية في الجزء الشرقي من حلب وهذا يعود لتقدير المنظمات الإنسانية”، فيما رحبت الأمم المتحدة أيضاً بالتهدئة، وقال المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك: “نرحب بأي توقف في القتال ولكن نحتاج إلى توقّف أطول من أجل إدخال المساعدات”.

واعتبر الفريق سيرغي رودسكوي أن وقف الأعمال القتالية في حلب في الظروف الميدانية الحالية عديم الجدوى لأن إرهابيي “النصرة” يستغلون فترات توقف القتال لإعادة نشر قواتهم واستعادة قدراتهم القتالية، وقال: “الدول الغربية لا تريد التسجيل أو الرد على جرائم الإرهابيين في سورية والتي تؤدي إلى مقتل مدنيين”.

وفي سياق آخر أهابت وزارة العدل ونقابة المحامين بالمواطنين الراغبين من ذوي الشهداء والجرحى العسكريين والمدنيين برفع دعاوى قضائية على الصعيد الإقليمي والدولي والمحلي ضد الجناة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على خلفية الاعتداء الآثم لما يسمى التحالف الأمريكي المزعوم ضد الإرهاب على أحد مواقع الجيش العربي السوري في دير الزور بتاريخ 17 أيلول الماضي التقدم بالوثائق المتعلقة بذلك إلى ديوان وزارة العدل أو ديوان المحامي العام في أي من العدليات.

وحدد بلاغ أصدره وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أمس، نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء 30-11-2016 موعداً أقصى لرفع هذه الدعاوى، مشيراً إلى أن رفع الدعاوى معفى من الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وأتعاب المحاماة في أي مرحلة من المراحل المتعلقة بالدعاوى التي سترفع.

وقام طيران التحالف الأمريكي في السابع عشر من أيلول الماضي بالاعتداء على أحد مواقع الجيش العربي السوري في جبل ثردة بدير الزور ما أدى إلى وقوع خسائر بالأرواح والعتاد في صفوف قواتنا ومهّد بشكل واضح لهجوم إرهابيي داعش على الموقع والسيطرة عليه.

البعث- سانا- وكالات