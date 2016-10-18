مجلس الشعب يدعو لكبح ارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة وزير التجارة: تأمين احتياطي استراتيجي من مخزون القمح

دمشق-عمر المقداد:

تصدَّر رغيف الخبز وتأمين مخزون استراتيجي من مادة القمح تساؤلات أعضاء مجلس الشعب خلال طرحهم هموماً معيشية تتعلق بأداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك في الجلسة التي انعقدت أمس برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس وحضور وزير التجارة عبد الله الغربي.

وأشارت الدكتورة عباس في مستهل الجلسة إلى أن الإجراءات القسرية الجائرة والأحادية الجانب والعقوبات الظالمة المفروضة على الشعب السوري أثّرت على الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي بشكل عام، وأن السوريين صمدوا وقاوموا وتحدّوا العدوان، موجهة الدعوة إلى السلطة التنفيذية لمتابعة القضايا التي يطرحها الأعضاء تحت قبة المجلس، وإعطاء الأولوية للقضايا التي تخص الشأن المعيشي للمواطنين.

ودعت مداخلات أعضاء المجلس إلى زيادة الرقابة التموينية على الأسواق، وكبح ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وزيادة دور مؤسسات التدخل الإيجابي ووضع خطة واضحة ومسبقة لتسويق محصول التفاح والحمضيات وإعادة العمل بالبطاقة التموينية والسلة الغذائية المدعومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي موضوع رغيف الخبر، طلب الأعضاء من الوزارة شرح أسباب تقصيرها في إنتاج رغيف الخبز والخطوات التي ستتخذها لتحسين جودته، ودعوا لتثبيت العاملين المياومين بالمخابز الحكومية، وزيادة الاعتماد على الأفران الاحتياطية التي أثبتت نجاحها في كل الوحدات الإدارية.

وبشأن السلع الأساسية، دعا الأعضاء إلى الحد من ارتفاع أسعار اللحوم والبيض والحليب، ومنع تصدير الثروة الحيوانية، ومطالبة المنتجين والتجار بتخفيض أسعار ألبسة الأطفال والأحذية، وبشأن الرقابة التموينية على الأسواق، تساءل الأعضاء عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لحماية المستهلكين والمنتجين وتفعيل دور مؤسسات التدخل الايجابي في منع الاحتكار، وزيادة دوريات حماية المستهلك لضبط الأسعار في مختلف المحافظات، ودعوا لتشديد العقوبات بحق المخالفين من التجار الذين لا يتقيدون بالأسعار المحددة، ورفد وزارة التجارة الداخلية بمراقبين، وخاصة مع وجود عمالة فائضة وعدد كبير من العمال في المعامل والمؤسسات التي توقفت عن العمل بسبب العدوان.

وبشأن دور مؤسسات التدخل الإيجابي في الوزارة، أكد الأعضاء أن قيام المؤسسة العامة الاستهلاكية بشراء بعض المواد من التجار مستوردي هذه المواد يؤدي إلى انعدام قدرة المؤسسة على منافسة السوق والتدخل الإيجابي فيه.

في رده على التساؤلات، أشار الغربي إلى أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الرغيف وأنها ستعيد نسبة الاستخراج بالنسبة للطحين في الأفران إلى نسبة 80 % ليعود رغيف الخبز إلى جودته السابقة اعتباراً من بداية الشهر القادم.

موضحاً أنه سيتم تحويل عقود العمال المياومين في المخابز الآلية إلى عقود سنوية ومنحهم طبيعة عمل تحت مسمى “ساعتين طوارئ” يومياً ليتقاضوا 12 ألف ليرة سورية شهرياً لمساعدتهم على مصاعب الحياة، وأكد أن الحكومة استطاعت تأمين احتياطي لمخزون القمح الاستراتيجي لعدة أشهر قادمة، وأنه لم ولن تدخل أي شحنة قمح إلى سورية إلا عبر مرفأي طرطوس واللاذقية، ويتم تحليل شحنات القمح من قبل مخابر الجمارك والوزارة إضافة إلى إجراء تحاليل إضافية لها في مخبر الطاقة الذرية.

وبشأن إعادة توزيع مهام الوزارة، لفت الغربي إلى أنه تم اتخاذ عدة قرارات منذ أيام تتعلق بحصر عمل المؤسسة العامة الاستهلاكية بالمواد التموينية وعمل مؤسسة الخزن والتسويق بالمواد الزراعية والحيوانية وعمل مؤسسة “سندس” ببيع الأقمشة والألبسة، وأن تنفيذ هذه القرارات سيتم على التتابع اعتباراً من بداية العام القادم، وستكون هناك مؤسسة واحدة تختص بشراء القمح وصولاً إلى إنتاج الخبز بشكل كامل، لافتاً إلى أن معظم الصالات العائدة للوزارة والمؤجرة أو المستثمرة من قبل الغير سينهى عقد استثمارها حكما بتاريخ 31-12-2016 وستعود آلية تشغيلها وإدارتها للوزارة.

وبخصوص المراقبين التموينيين والبطاقة التموينية، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه بعد إعادة الهيكلية الإدارية سيتوفر فائض من الموظفين، وأغلبهم من حملة الشهادات الجامعية وسيتم تحويل عملهم إلى مراقبين تموينيين بعد تأهيلهم وتدريبهم، كاشفاً أنه سيتم تحويل البطاقة التموينية إلى بطاقة الكترونية وسيكون الدعم مالياً، وستكون البطاقة عبارة عن حساب لدى المصرف التجاري السوري لكل عائلة.

وبشأن تلافي العراقيل التي تصاحب تسويق محصول التفاح والحمضيات، أعلن الغربي أن الوزارة ستقيم 11 وحدة تبريد لحفظ الحمضيات والتفاح بحيث تكون كل وحدة تبريد مجهزة بمركز توضيب وفرز بهدف تسهيل تسويق التفاح والحمضيات في الموسم القادم.