تنشيط وتفعيل صندوق المعونة الاجتماعية وإقامة مشاريع تمكينية للمستفيدين

دمشق-البعث:

بدا حرص رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على زج صندوق المعونة الاجتماعية في ميدان تنافسية المشاريع التنموية الإنتاجية التي تستهدف الشريحة “المستضعفة” واضحاً لجهة الوقوف على الحيثيات والتفاصيل التي تحملها مجموعة العمل التي شكلت خلال الأسابيع الأخيرة بحضور فاعل لوزارة الشؤون الاجتماعية صاحبة المشروع والوزارات الداعمة والمساندة في هكذا أعمال.

وإذا كان للصندوق دور في تنشيط وتفعيل إقامة مشاريع تمكينية للمستفيدين، فإن جملة الاجتماعات التي تشهدها الحكومة وآخرها اجتماع أول أمس برئاسة خميس بنيت على حيوية تبادل الآراء الحكومية فيما يتعلق بالمصفوفة التنفيذية للمشاريع الصغيرة والمتناهية.

ومن هنا اعتبر المهندس عماد خميس أن المشروع عامل من عوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ظل الاحتياجات الضرورية للمعامل والمنشآت والمشاريع الصغيرة و المتوسطة التي بني الاقتصاد الصيني عليها قبل 50 عاماً حيث في كل بيت ورشة. وبالتالي من المطلوب توسعة الصندوق ونشر مشاريعه بآليات وأدوات تنفيذية بوجود نظام ضابطة مالية للصندوق مع معايير للمنح.