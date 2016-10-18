تونس تحبط مخططاً إرهابياً خطيراً وتعتقل 60 تكفيرياً

فككت أجهزة الأمن التونسية خلية إرهابية تضم أكثر من 60 تونسياً خططوا لاستهداف مسؤول كبير في الدولة ومقر سيادي وقيادات أمنية، حسب ما أعلنت النيابة العامة.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب: إن “الخلية الإرهابية” تتكوّن من 62 شخصاً منهم 20 في حالة فرار و29 تمّ توقيفهم قبل أسبوعين و6 يلاحقهم القضاء وهم طلقاء و”البقية مودعون بالسجن من أجل قضايا أخرى”.

وأضاف السليطي: إن الخلية خططت لاستهداف “شخصية سياسية تتقلد مركزاً هاماً في الدولة بعد رصد أماكن” تتحرّك فيها هذه الشخصية التي رفض الكشف عنها، كما خططت “لاستهداف أحد مقرات السيادة واستهداف بعض القيادات الأمنية بعد رصد أماكنهم”، وفق المصدر نفسه.

وحجزت قوات الأمن “أسلحة كلاشنيكوف وذخيرة” لدى الموقوفين الـ 29، بحسب السليطي الذي رفض الكشف عن مكان توقيف هؤلاء، وأضاف: إن القضاء شرع في التحقيق مع المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وأعلنت وسائل إعلام محلية بينها إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة أن الخلية خططت لاستهداف وزير الداخلية الهادي المجدوب، لكن الداخلية لم تعلق على ما أذاعته الإذاعة المحلية الخاصة.

وفي 30 أيلول أصدر القضاء التونسي أحكاماً غيابية بإعدام 31 إرهابياً (تونسيين وجزائريين) متهمين بمهاجمة منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو في القصرين (وسط غرب) سنة 2014.

وفككت تونس العديد من الخلايا الإرهابية في 2015 إلا أن الخلية الأخيرة ربما تعد الأخطر بالنظر إلى أنها كانت تخطط لاغتيال شخصية سياسية وقيادات أمنية واستهداف مقر سيادي.

ولا تزال قضية اغتيال الناشط والسياسي شكري بلعيد في شباط 2013 وأيضاً قضية اغتيال النائب محمد البراهمي في تموز 2013 تلقي بظلالها على المشهد العام في تونس، حيث لم تكشف حقيقة أول اغتيال سياسي في تونس.

وتعرضت تونس لاعتداءات إرهابية في 2015 استهدفت سياحاً أجانب في متحف باردو بالعاصمة ومنتجع سياحي في مدينة سوسة الساحلية ما أضر بقطاع السياحة، إلا أن أخطر عملية إرهابية شهدت تونس كانت في فجر السابع من آذار 2016 حين شنت مجموعات إرهابية هجمات متزامنة على مديرية للأمن والدرك وثكنة عسكرية بمدينة بن قردان بالجنوب التونسي قرب الحدود الليبية.

وكالات