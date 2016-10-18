ملف التصدير بعهدة 10 وزراء وقرارات ساخنة تعيد للقطاع الأسهم الـ14 المفقودة

دمشق-البعث:

تصرّ السلطة التنفيذية على فتح ملف التصدير منذ أكثر من شهر، لتلتئم ثلاثة اجتماعات نوعية دورية أسبوعية قوامها 10 وزراء حمّلهم رئيس الحكومة المهندس عماد خميس مسؤولية البحث عن مخرج أقرب للإيجابية، مدعوم برسائل للرأي العام مفادها أن التصدير “ليس شغلة” الحكومة بل عليها مسؤولية تحضير ودعم البيئات والتشريعات والباقي على المنتجين وشركات الشحن والمصدرين..

نقاط وتفاصيل ساخنة راحت قاعة اجتماعات مجلس الوزراء “الليلية” تشهدها على نار الاستثناء والاستنفار بتقليب مواجع القطاع الذي تراجعت أسهمه 14 مرة منذ عام 2010، حيث للحصار والمقاطعة وإقفال الحدود والخروج من دائرة الإنتاج أيدٍ ضالعة بخذلان الميزان وانكسار العوائد المالية والاقتصادية، لتبدأ صولات وجولات أهل التكليف والاختصاص على نية العصف الذهني الذي فرخ أفكاراً وبدائل ظرفية استعجلها وحرق مراحلها رئيس الحكومة بإشارات تقضي بتسريع تأسيس شركة أو شركات تصدير وطنية وشراء ناقلات وعبارات وتحفيز الشحن الجوي ومنح مزايا تفضيلية، قاطعاً الطريق على كل الذرائع والمبررات التي وصلت إلى حد التسريب والكشف عن إجراءات مصرفية ذكية قد يُعلن عنها في الوقت المناسب.