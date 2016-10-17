متحجرات عملاقة تعود لـ 90 مليون سنة

قال عالم متحجرات في معهد الحيوانات الروسي إن الديناصورات العملاقة العاشبة كانت من أكبر الديناصورات حجما في أراضي آسيا الوسطى المعاصرة منذ 90 مليون سنة. ويزن الواحد من تلك الديناصورات في العصر الطباشيري 100 طن وكان عدد من العلماء الروس والأجانب قد عثروا في آسيا الوسطى على عدد كبير من متحجرات الديناصورات الكبرى، لكنها كلها بحاجة إلى دراسة وترتيب للمتحجرات، لأن الغموض في هذا المجال كان يثير جدلا حول ما إذا كانت هذه الحيوانات الرباعية الأرجل أو الطويلة العنق سائدة آنذاك في أراضي آسيا الوسطى المعاصرة. وكان علماء المتحجرات الروس اكتشفوا في منطقة آسيا الوسطى في الآونة الأخيرة نحو 200 نوع جديد من الحيوانات القديمة الأمر الذي يمكنهم من إلقاء نظرة على الماضي البعيد ورؤية الطبيعة الحية على الأرض منذ تسعين مليون سنة.