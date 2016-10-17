تســــليم (6000) شـــقة في ســـكن قدســـيا الشـــبابي

دمشق- كنانة علي

اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس ومحافظ ريف دمشق المهندس علاء الدين إبراهيم على الأعمال التي يجري تنفيذها في مشروع السكن الشبابي ضمن مشاريع توسع ضاحية قدسيا، وأكد عرنوس أن الجولة التي نقوم بها على الوقوف على مراحل تنفيذ المشروع ومتابعتها لتلافي ما أمكن من تقصير أو تأخير، خاصة نتيجة الظروف الراهنة ووضع المشروع بالاستثمار ضمن البرنامج الزمني المحدد بالتنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان والجهات المنفذة والشركة العامة للبناء والعتمير والمقاولين.

واعتبر أن العمل ضمن المشروع جيد ويسير بوتيرة جيدة، ما يدل على قدرة القطاع الإنشائي على تحدي الظروف وتنفيذ المشاريع، لافتاً إلى أنه تم تسليم مئات الشقق خلال الفترة الماضية على أن يتم تسليم الباقي خلال الفترة القريبة بعد إنجاز مراحل الإكساء النهائي.

وشدد الوزير عرنوس على الجودة في كافة مراحل البناء، خاصة الإكساء نظراً للمبالغ الكبيرة التي سيدفعها المتخصصون بالشقق بهذه المشروع ثمناً لشققهم لافتاً إلى أنه سيتم تسليم 6000 شقة خلال العام الحالي.

من جهته أكد محافظ الريف استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والجهات المنفذة للمشروع لتأمين الخدمات والبنية التحتية اللازمة وضمن الجداول الزمنية المحددة ليكون المشروع بالاستثمار في أقصر مدة ممكنة.

مدير المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف أوضح أنه تم حتى الآن تخصيص وتسليم 8000 شقة، منها الشقق كاملة في الجزيرة 11 وبعض الأبنية التي يجري فيها التسليم في الجزيرتين 17و18، إلى جانب العمل حالياً على الهيكل في الجزيرتين 15و16.

وأعلن المتعهد عامر جلاب عن تقيده بالمواصفات والشروط المحددة لكافة أعمال البناء والإكساء والخدمات والخارجي وتسليم الشقق والأبينة بالجودة المطلوبة ضمن البرنامج الزمني المحدد موضحاً أن الانتهاء من إكساء 420 شقة في الجزيرة 14 وتسليمها للمؤسسة، إضافة إلى ما يتم العمل به حالياً بالمتبقي من الجزيرة نفسها و600 شقة خلال النصف الأول من العام القادم لتصبح جاهزة لتسليمها للمتخصصين بها، إضافة إلى ما تم تسليمه من الجزيرتين 13و14 سيتم الانتهاء من كافة الأعمال في النصف الثاني من العام القادم والجزيرة العاشرة في منتصف 2018.

من جانب آخر شارك الوزير عرنوس والمحافظ إبراهيم وأمين فرع الحزب الدكتور همام حيدر في أعمال التشجير في ضاحية قدسيا، وهي ضمن حملة أطلقتها المحافظة في كافة مناطقها مع حملة نظافة بدأت اليوم من دوار العلم بالضاحية.