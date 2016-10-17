جائزة الجولان للإبداع الأدبي

> أعلنت مديرية ثقافة القنيطرة عن مسابقة الجولان للإبداع الأدبي، تمجيداً للجولان العربي السوري، وتشجيعاً للأدباء والشعراء غير المنتسبين لاتحاد الكتاب العرب.

وخصّصت المديرية مسابقة هذا العام للشعر، ومن الشروط أن تكون القصائد عمودية، وغير منشورة أو فائزة بأي مسابقة أخرى، وأن تلتزم بقضايا الوطن والأمة والمجتمع.

يشار إلى أن مسابقة الجولان للإبداع الأدبي ترعاها محافظة القنيطرة، وتعنى بالقصة القصيرة والشعر والمسرحيات على التوالي، ويمنح الفائزون الثلاثة الأوائل جوائز مالية، وتقدّم لكل مشارك شهادة اشتراك في المسابقة خلال مهرجان أدبي كبير يحدّد موعده لاحقاً، كما تضم المسابقة أفضل كتاب منشور لأحد أبناء محافظة القنيطرة نشر خلال هذا العام.

> يقيم فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب بالتعاون مع جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكتاب العرب ندوة بعنوان: “الدولة الوطنية وضرورة تعميق الفكر النهضوي التنويري” بمشاركة أدباء سوريين وعرب، في الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء في مقر فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب – شارع مرشد خاطر- خلف اللاييك.

وتتضمّن الندوة التي يديرها د.إبراهيم زعرور مقرر جمعية البحوث والدراسات، عدداً من المحاور حيث يناقش د. حسين جمعة في المحور الأول “عوامل النهوض في الدولة الوطنية” ويتحدّث د. توفيق المديني من تونس حول “الإصلاح والحداثة- من خير الدين إلى بورقيبة”، ويناقش د. فاضل النجادي موضوع “الدولة الوطنية وبناء الشباب”، ويتناول الباحث فادي برهان من سورية موضوع “الدولة الوطنية والدولة والدينية”، ليختتم الباحث علي بدوان من فلسطين محاور الندوة بموضوع “الدولة الوطنية وفلسطين”. ويداخل في الندوة الدكاترة: “سليم بركات- إبراهيم سعيد- عبد الله الشاهر”.

> في إطار مهرجان العزف المنفرد المقام في دار الأوبرا يلتقي جمهور الموسيقا مع العازفين نزار عمران (ترومبيت) وإياد جناوي (بيانو) في الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على مسرح الدراما.