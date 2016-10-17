الاجتماع التأسيسي لجمعية النقد والبحوث التشكيلية اليوم

تلتقي في صالة الرواق العربي في دمشق اليوم الثلاثاء المجموعة التأسيسية الأولى لجمعية النقد والبحوث التشكيلية في اتحاد الفنانين التشكيليين، لإطلاق الجمعية رسمياً، حيث وجّهت الدعوة بعد اجتماعات متتالية للعديد من الكتاب والفنانين والنقاد والصحفيين الذي أسهموا عبر كتاباتهم النقدية في إغناء المشهد التشكيلي السوري، وأثرَوا الحياة الفنية بمرافقتهم اللوحة والمنحوتة بنصوص إبداعية موازية، وسيقدم المجتمعون أفكاراً حول النظام الداخلي للجمعية، والإطار التنظيمي الذي يسمح بانضمام أعضاء جدد لها، وسترفع مجموعة من التوصيات إلى المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين الذي سيتوجّه بدوره للتواصل مع الجهات المعنية خارج الاتحاد. ويعتبر تأسيس جمعية للنقاد والباحثين التشكيليين من المفاصل الجديدة التي ستؤثر في الأداء التشكيلي عموماً، لجهة التنظيم ومتابعة المنشورات المتخصصة.. وبتأسيس هذه الجمعية يكون اتحاد الفنانين التشكيليين قد بدأ أولى خطواته نحو تشكيل بقية الجمعيات التي تنضوي فيه مثل جمعيات النحت والغرافيكيين والإعلان والديكور.