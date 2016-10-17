لم نكن ننتظر زيارات مفاجئة لوزير المالية إلى مراكز الأمانات العامة للجمارك كي نكتشف مع الكثيرين عيوب العمل الجمركي.. فصفحات “جرائدنا” أفاضت في كشف العيوب خلال السنوات الماضية!.

من أبرز هذه العيوب التي كشفتها الزيارة الأخيرة تعطّل جهاز “السكنر” في أمانة جمارك جديدة يابوس!!. وبما أن الجهاز مهمّ جداً للعمل الجمركي لأنه يكشف عن المواد المهربة والممنوعات، فالسؤال: هل الجهاز تعطل لسبب فني أم هناك جهات لها مصلحة في تعطيله؟!.

ومن الغريب أن إدارة الجمارك لم تحرك ساكناً لإجراء تحقيق في تعطل أو تعطيل جهاز كلفته تجاوزت 2.5 مليار ليرة، إلا إذا فوجئت الإدارة أيضاً بأن الجهاز معطّل!!. وفي هذه الحالة نسأل: من الذي تستّر على تعطل أو تعطيل السكنر الذي لم يمضِ على تركيبه أكثر من ست سنوات؟؟.

وبما أن موضة “عذر أقبح من ذنب” شائعة هذه الأيام.. لم نستغرب تبرير مسؤول في أمانة جمارك جديدة يابوس: الجهاز صيني وليس لدينا الكادر البشري المؤهل للعمل عليه..، ويا سلام على هكذا عذر!!.

السؤال: من المسؤول عن استيراد سكنر ووضعه في الخدمة قبل تدريب العدد الكافي من العناصر للعمل عليه؟.

العذر الأقبح من سابقه تبرير مسؤول آخر في الضابطة الجمركية: نعتمد حالياً على العنصر البشري للكشف عن المواد المهرّبة والممنوعة.. وجهاز السكنر لم يفِ بالغرض المطلوب حتى أثناء فترة وجوده بالخدمة!!.

عذر أقبح من الأول بامتياز.. إلا إذا كان المقصود أن الجمارك لا تحتاج إلى أجهزة كشف إلكترونية، لأن العنصر البشري أكفأ وأدق وأسرع بالكشف عن المواد المهرّبة والممنوعة!!.

ترى هل سأل أحد ما المسؤول الذي “ناضل” لاستيراد الجهاز: ماذا استفادت الجمارك من جهاز السكنر؟!.

ففي حال عدم الاستفادة منه، كما قال المسؤولون عن عمله لوزير المالية.. ألا يجب أن يُحاسب كل من ورّط الخزينة العامة بمبلغ 2.5 مليار لشراء جهاز لا تحتاجه الجمارك؟.

وبما أن وزير المالية كشف بأن التهريب وصل إلى مراحل خطرة.. وبما أن جهاز السكنر يكشف عن المواد المهرّبة والممنوعة، فلماذا لم يهتمّ أحد بإصلاحه وتدريب العاملين على العمل عليه خلال السنوات الماضية؟!.

بالمختصر المفيد: هي أسئلة بلا أجوبة.. ونأمل من وزير المالية إلزام الجهات المعنية بالإجابة عنها بأسرع ما يمكن تحت طائلة المسؤولية.. والمحاسبة!!.

علي عبود