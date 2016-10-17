دريد لحام مسك الشام

في إحدى ورشات العمل التي كنت أشارك فيها قبل عدة سنوات سألت ثائر اللحام نجل الفنان الكبير دريد لحام الذي كان زميلاً في هذه الورشة، ما إذا كان أحد من أبناء الفنان ورث العبقرية التي يملكها أو جزءاً منها فأجاب: الوالد لم يترك لنا شيئاً!.

نعم الفنان الكبير دريد لحام جمع كل فنون الإبداع: التمثيل والكتابة والغناء والحضور الطاغي على المسرح، وفي الدراما والسينما بأسلوب تلقائي دون تكلف أو تصنّع، وهذا ما جعله قادراً على استقطاب الجمهور أينما رآه ومهما مرّ الزمن على أعماله، وهذه حقيقة أعتقد أنني أتشارك فيها مع ملايين المشاهدين العرب، فهو كالمغناطيس يشدّ المشاهد ويمسكه دون فكاك حتى نهاية العمل.

قبل أيام كانت إحدى القنوات اللبنانية تعرض فيلم “مسك وعنبر” للثنائي دريد لحام ونهاد قلعي ومجموعة من الممثلين المصريين واللبنانيين، والذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وهذا الفيلم يعتبر سباقاً لأنه من التجارب الرائدة في الإنتاج السينمائي العربي المشترك، وثانياً في تناول مشكلة أزلية في الحياة هي سلطة وسطوة المال، التي تجعل فئة كبيرة من البشر يبيعون الضمير والأخلاق والمبادئ لامتلاك هذه السلطة، بل قد يصل الأمر إلى ارتكاب الجرائم في سبيل ذلك.

إن بصمة دريد لحام تطبع كل الأعمال الفنية التي لعب بطولتها وهي بالمئات في المسرح والدراما والسينما، وقد كتب وأخرج ومثل معظم أعماله الدرامية، إضافة إلى كتابة كلمات الأغاني والاسكتشات التي كانت ترافق بعض الأعمال المسرحية أو الدرامية.

أما الأعمال المسرحية للفنان لحام فقد كانت متفرّدة في فكرها وطروحاتها، كتب بعضها الأديب الراحل محمد الماغوط بالاشتراك مع الفنان دريد، تتناول وجع وجروح المواطن العربي وعلاقته مع السلطة وحملت نقداً لاذعاً يغيب عن كثير من الأعمال المعاصرة التي تتشدّق بالدعوة إلى الحرية والديمقراطية، ولعل أشهر هذه الأعمال “غربة- كاسك يا وطن- ضيعة تشرين – شقائق النعمان”.

دريد لحام ليس قامة فنية كبيرة فقط، بل وطنية أيضاً، وفي اللقاءات معه التي تابعتها على الشاشات لم يتحدّث بسوء عن واحد من زملائه، بل يركز على الهم الوطني، يُسأل ما هي أحلامك؟ فيجيب: أن تنتهي هذه المأساة التي لم يتعرّض لها شعب في العالم تحت شعارات الحرية والديمقراطية والعدالة، هذه اللافتات استخدمت لتدمير سورية، نحن منذ الستينيات كنا “معارضة”.

أما الدراما السورية في ظل الأزمة فيقول الفنان لحام إنها لم تتراجع فقد أنتجت في عام 2016 ثلاثين عملاً، وتقييمها يحتاج إلى سنوات، لكن وبغض النظر عن المستوى أو النوعية أنا أقدّم التحية لكل صنّاع الدراما.

سلمى كامل