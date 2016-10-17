أجزاء جديدة من سلسلة “هاري بوتر”

أعلنت الكاتبة الشهيرة جيه. كيه. رولينج أن سلسلة أفلام (فانتاستيك بيستس) التي تتناول الفترة السابقة لقصة هاري بوتر ستتكوّن من خمسة أفلام وليس ثلاثة مثلما أعلن من قبل. وحلّت المؤلفة البريطانية صاحبة سلسلة كتب هاري بوتر الأكثر مبيعاً كضيفة مفاجئة على لقاء بالمعجبين حضره طاقم فيلم (فانتاستيك بيستس) في لندن ولوس أنجلوس، ونقل في أنحاء مختلفة من العالم. وقوبل النبأ بصرخات حماسية من الجمهور بينما بدا أفراد طاقم الفيلم بمن في ذلك الممثل الحائز جائزة الأوسكار إيدي ريدمين مذهولين لأنهم سمعوا بالنبأ للمرة الأولى. وستتولّى شركة وارنر بروس إنتاج الأفلام الجديدة وهي وحدة تابعة لشركة تايم وارنر. وستتناول هذه الأفلام التي تدور أحداثها قبل بدء حكايات بوتر قصة ساحر قوي يدعى جيلبرت جريندلوالد وتعاونه في ١٩٤٥ مع ألبس دامبلدور الساحر الشهير في قصص بوتر.

وقالت رولينج في إعلان مدّته أربع دقائق عرض خلال اللقاء مع المعجبين “نتحدث عن المرة الأولى التي ظهر فيها ساحر وهدّد النظام في العالم”. وشاهد المعجبون أول عشر دقائق من أول أفلام (فانتاستيك بيستس) الذي يبدأ عرضه في ١٨ تشرين الثاني. وتستفيد سلسلة أفلام (فانتاستيك بيستس) من سلسلة أفلام هاري بوتر التي ضمّت ثمانية أجزاء وانتهت رسمياً بفيلم (هاري بوتر اند ذا ديثلي هالوز: بارت ٢) في ٢٠١١. وحصدت السلسلة أكثر من سبعة مليارات دولار في شباك التذاكر حول العالم، وبيعت أكثر من ٤٥٠ مليون نسخة حول العالم من سلسلة كتب هاري بوتر وهي سبعة كتب، ونفدت هذا العام تذاكر مسرحية (هاري بوتر أند ذا كيرسد تشايلد) في لندن، كما أصبح نص المسرحية الأكثر مبيعاً.