أسباب فقدان الشهية عند النساء

أظهرت التجارب أن دماغ الأنثى يملك ردّة فعل أقوى بكثير مما عند الرجال حين يتعلق الأمر بهيئة جسدها، ونشرت نتائج هذه التجارب في مجلة Cerebral Cortex. فظهور كيلوغرامات إضافية في جسم امرأة يخلق عاصفة من المشاعر السلبية لديها، في حين أن الرجال لا يحرّكون ساكناً في هذه الحالة. وقد طلب الباحثون من 16 رجلاً و16 امرأة ارتداء خوذة الواقع الافتراضي، التي تظهرهم، عندما ينظرون إلى أنفسهم من خلالها، بهيئة أنحف أو أسمن مما في الواقع، ثم قام العلماء بمراقبة التغيّرات في نشاط مناطق الدماغ المختلفة للمشاركين مستخدمين أسلوب التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، فتبيّن أن ردّة فعل النساء كانت أقوى بكثير منها لدى الرجال عندما يتعلق الموضوع بهيئة أجسادهن، إذ يصبح الاتصال بين مناطق الدماغ المسؤولة عن إدراك الجسم أكثر نشاطاً، وهي المناطق التي تنظم المشاعر السلبية كالألم والخوف والغضب. وقالت كاثرين بريستون (وهي واحدة من القائمين على هذا البحث) في تصريحات صحفية “ينتشر اليوم في المجتمع الغربي الخوف على نطاق واسع بشأن المظهر والموقف السلبي من عيوب الجسد”.