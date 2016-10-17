“اتبعني إلى سورية”.. صور تنطق بالحب والانتماء وتغنّي السلام

تعدّى حبّها لوطنها حدود المشاعر الفياضة والأفكار التي دارت في مخيلتها، فرسمت عشقها لترابه صوراً تعبق بالحب وتنطق بالدهشة، وحملت اللقطات التي صوّرتها انتماء لوطن متفرّد هو سورية، وأرادت منذ البداية أن تقول للعالم أجمع “قمت بهذا المشروع لأن قلبي ينزف مع الحب لبلدي سورية، كل ما سمعت كان عن الدمار والحرب، والألم والدموع في عيون الناس، ومع أنني لا أستطيع أن أدّعي أنه ليس لدينا حرب، أو أدّعي أننا لم نتضرّر، لكن يمكنني أن أثبت لكم أن لدينا هذا البلد الذي نحب، وهو بلد جميل ونحن فخورون به، بلدي الذي نسمّيه الوطن”، هذا ما أرادته صبا مهتدي منذ بداية مشروعها الذي طافت به أرجاء متفرقة من سورية، لتصوّر طبيعته الساحرة، وتؤكد أننا على قيد الحب والجمال وأننا نخلق الحياة من رحم الموت، تقول مهتدي لـ”البعث”: وطني سورية من أجمل الأوطان وعلى العالم أجمع أن يعرف ذلك، وما قمت به هو دعوة للقدوم إلى سورية وزيارتها ورؤية جمالها الأخاذ، وهو بمنزلة صورة حية عن الحب الذي نراه في تفاصيلها”، مؤكدة أن هذه الفكرة تم تنفيذها في مناطق مختلفة من العالم، تحت عنوان “اتبعني إلى…” إلا أنها لم تنفّذ بعد في سورية، لذلك رأت مهتدي أن سورية تستحق أيضاً أن يفوح شذاها وتصل صورها الجميلة إلى كل مكان، فباعتقادها أن الناس عندما ترى هذه الصور ستشعر بالحنين والاشتياق.

مهتدي التي تعيش خارج سورية قدمت إليها لتثبت أنها آمنة وسالمة، ولتنفّذ مشروعها الذي تم التحضير له خلال أربعة أيام ونفّذ في ثلاثة أخرى، حيث شاركها في التقاط الصور أخوها ربيع مهتدي وبمساعدة المصور مهران يوسف في مناطق متعددة من دمشق وحاراتها القديمة وفي طرطوس واللاذقية والقرداحة، بالإضافة إلى مناطق أخرى، ولا تخفي مهتدي دهشتها بجمال تفاصيل من بلدها كانت غائبة عن الصورة وتقول “ما أحلاكِ يا سورية”.

لم تفكر مهتدي في بداية تنفيذها مشروعها الجميل في حجم الصدى الذي سيلاقيه، فهي أرادت ككل سوري تقديم صورة لطيفة عن وطنها لا أكثر، وعندما أتمّت تنفيذ فكرتها، قامت بنشرها على صفحتها الشخصية في فيسبوك، لتُفاجأ في اليوم الثاني بأن صورها منتشرة على جميع صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، فمشروعها “اتبعني إلى سورية” لاقى نجاحاً كبيراً فاق حتى توقعاتها فتقول: “طلبت من أصدقائي مشاركة صوري ودعماً، لكن النتيجة كانت مذهلة”، مشيرة إلى أنها لم تواجه أي صعوبات في تنفيذ فكرتها، بل المتعة كانت العنوان الأبرز لمراحل تحويل حلمها إلى حقيقة مصورة، ويمكننا القول: إن “اتبعني إلى سورية” هي صور لجمال سورية الذي نما وتعربش على جدار أرواحنا التواقة إلى السلام.

لوردا فوزي