ما يخص المراكز الثقافية

أكسم طلاع

تعاني بعض مراكزنا من ضعف في أنشطتها الثقافية على صعيدي الوفرة والنوع، ويردّ بعضهم الحال إلى أسباب موضوعية رسمت الواقع اليومي للناس، كما أثرت من جهة ثانية في الواقع الثقافي العام، لكن العاملين في الحياة الثقافية لم يجدوا بدّاً من إصرارهم على عيش هذا الواقع وتوقهم نحو تجاوزه وإثبات دورهم في اليوميات التي يعيشها السوريون عموماً، في حقهم بممارسة العيش والتمسك بأدوات وجودهم، وما الثقافة إلا الجانب الأكثر روحية في هذا المشهد الذي يستحق كل العناية والتعامل معه بمسؤولية لأهمية الدور الثقافي في الحياة التي تنتصر لغدهم وحضارتهم.

وبالعودة إلى المراكز الثقافية لا بد من الإقرار بأن هذه المراكز هي صروح كبيرة قادرة على استيعاب أي نشاط جماهيري في اتجاهات الفن والأدب “معارض ومسارح وصالات عرض وقاعات لإقامة الندوات الشعرية والأدبية” كل هذه الإمكانات المتوفرة لم تستثمر ذلك الاستثمار الجيد الذي يجعل منها موضع استقطاب للجمهور من خلال الفعاليات الكبيرة التي يمكن أن تقام، ويعزو بعضهم الأمر إلى الجانب الإداري الذي يحدّد ملامح وأنشطة تلك المراكز، مع العلم أنها مفتوحة للجميع ويتضح من ذلك أن الموضوع يتعلق ببعض الإدارات من موظفي تلك المراكز التي تشتغل في الثقافة بحكم الوظيفة، وليس بحكم أنها من منتجي الثقافة أو مديري أنشطتها والقادرين على التأثير في الوسط الثقافي، من خلال مجموعة واسعة من العلاقات المؤثرة في هذا الوسط، وبالتالي تستثمر هذه الكفاءة الاستقطابية التي استطاعت بناء المودّات مع مختلف الشخصيات الإبداعية والأدبية والفنية. وحسبي أن الأمر لا يمكن أن يكون في عافية دوماً، لأن التخطيط أساس أي عمل، وتوفر الخطة الممكن تنفيذها ولو بالحدّ الأدنى ضروري للإنطلاق إلى ما نطمح، والأهم تقريب هذه المراكز من مجتمعها البشري المحيط من خلال استهدافهم ولو بأمورهم الثقافية البسيطة، لنجعل منهم مشاركين في أي فعالية قادمة، وليس مجرّد ضيوف المجاملات التي يتصدّرها المنفّرون من الأوصياء وللحديث شجون.