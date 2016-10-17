أمام الرئيس الأسد .. الموسى يؤدي اليمين محافظاً للحسكة

أمام السيد الرئيس بشار الأسد أدى جايز سوادة الحمود الموسى اليمين محافظاً لمحافظة الحسكة، بعد ذلك استقبل الرئيس الأسد المحافظ وزوّده بتوجيهاته وتمنى له النجاح في مهامه.

وكان الرئيس الأسد قد أصدر المرسوم رقم 307 للعام 2016 القاضي بتعيين الموسى محافظاً للحسكة، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971، يرسم ما يلي:

المادة (1): يُنهى تعيين السيد محمد زعال العلي محافظاً لمحافظة الحسكة الوارد بالمرسوم رقم 119 تاريخ 25-3-2013.

المادة (2): يُعيّن السيد جايز سوادة الحمود الموسى محافظاً لمحافظة الحسكة.

المادة (3): يُنشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 14-1-1438 هجري

الموافق لـ 15-10-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

يذكر أن جايز سوادة الحمود الموسى، من مواليد حماة 1954، وتخرّج من الكلية الجوية برتبة ملازم طيار عام 1977، وحائز على دكتوراه في العلوم العسكرية، وشغل عدة مناصب عسكرية.