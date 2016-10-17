عروض فنية عكست قدرة نسورنا البواسل على خوض أعتى المعارك ضد الإرهاب تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الجوية في مطار كويرس

برعاية العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع، احتفل، أمس، بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الجوية في مطار كويرس العسكري في محافظة حلب، بالتزامن مع عيد القوى الجوية والدفاع الجوي، حيث بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت لأرواح شهداء الجيش والقوات المسلحة، ثمّ النشيد العربي السوري.

وألقى ممثل راعي الاحتفال اللواء مدير الكلية الجوية كلمة لخريجي الدورة، التي سميت باسم الشهيد الطيار حسين حاج علي، أثنى فيها على البطولات التي سطرها أبطال حامية المطار خلال ما يقارب أربع سنوات من الحصار، والتي انتهت بانتصار كبير على الإرهاب.

وقال اللواء مدير الكلية الجوية في كلمته: “أيها الأبناء لقد قدّمتم الكثير من الجهد والعناء وسقط عدد من زملائكم ورفاق سلاحكم شهداء من أجل منعة هذه المنشأة وأبليتم بلاء حسناً في التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة ولقنتموها دروساً لن تنساها بسبب بسالتكم وشجاعتكم”.

ثم بدأت عروض تخريج الدورة بتأدية الضباط الخريجين القسم العسكري، وتضمن الاحتفال عروضاً فنية للطيران الحربي عكست مهارة الطيارين السوريين وقدرتهم على خوض أعتى المعارك في استخدام سلاح الطيران ضد الإرهاب.

ودافع أبطال حامية مطار كويرس عن المطار لمدة تزيد على ثلاث سنوات في مواجهة التنظيمات التكفيرية، قبل أن تنجح وحدات من الجيش العربي السوري بفك الحصار عنه أواخر العام الماضي، وتمكّن بعدها الطيران الحربي والحوامات، ولأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، من الهبوط والاقلاع بشكل آمن بعد توسيع السيطرة في محيط المطار، إيذاناً بإعادته كنقطة انطلاق استراتيجية في الحرب المتواصلة على تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية المرتبطة بنظامي أردوغان وآل سعود، وعودة الكلية الجوية لمواصلة التدريب والتأهيل لتخريج دفعات جديدة من نسورنا البواسل، والذين أثبتوا بأسهم وتصميمهم على دك معاقل الإرهابيين-بمختلف مسمياتهم وتبعيتهم- في مختلف المناطق بدقة منقطعة النظير، وعلى عزمهم على مواصلة أداء واجبهم الوطني المقدّس في محاربة الإرهاب حتى اجتثاثه من جذوره.

البعث-سانا