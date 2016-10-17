انكشارية أردوغان تعتدي على الأهالي في قريتي سوركة ودير بلوط الجيش يسيطر على معردس بريف حماة.. و 66 إرهابياً بين قتيل وجريح في حلب

فيما تواصل قواتنا المسلحة إنجازاتها على مختلف جبهات القتال في مواجهة إرهابيي داعش والنصرة، يتابع نظام أردوغان الإخواني تدخلاته السافرة في الأراضي السورية والتنكيل بأهالي القرى السورية المحاذية لتركيا لإجبارهم على ترك منازلهم وقراهم.

بالأمس حققت وحدات الجيش العاملة في ريف حماة تقدماً جديداً عندما استعادت السيطرة على بلدة معردس بالريف الشمالي بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” خسائر بالأفراد والعتاد. وفيما سقط 29 قتيلاً أرهابياً في عملية لوحدة من الجيش على تجمعاتهم ونقاط تحصنهم شمال شرق مدينة حلب، قضت وحداتنا الباسلة على مجموعتين إرهابيتين لتنظيم جبهة النصرة في عمليات استهدفت تحصيناتهم ونقاط تسللهم في محيط قرية حضر بريف القنيطرة الشمالي.

في الأثناء جدد النظام التركي جرائمه بحق السوريين وانتهاكه للقانون الدولي من خلال اعتدائه على الأراضي السورية ودعمه للتنظيمات الإرهابية التكفيرية حيث توغل انكشاريو أردوغان ليلة أول أمس في ريف حلب الشمالي واعتدى على الأهالي في قريتي سوركة ودير بلوط في منطقة عفرين. تزامن ذلك مع مواصلة التنظيمات التكفيرية اعتداءاتها بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في حلب ما أسفر عن ارتقاء 3 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة 29 شخصاً بجروح في حيي السيد علي و الحميدية.

وفي التفاصيل، نفذت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة عمليات عسكرية مكثفة باستخدام وسائط نارية وتكتيكات قتالية دقيقة استعادت خلالها السيطرة بشكل كامل على بلدة معردس بريف حماة الشمالي، وأتت عملية استعادة السيطرة بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم. هذا وتعمل عناصر الهندسة على تمشيط مداخل البلدة ومحيطها وشوارعها لتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها الإرهابيون قبل مقتل عدد منهم وفرار الآخرين باتجاه المزارع والبساتين إلى شمال البلدة.

وفي حلب وريفها نفذت وحدة من الجيش عملية تخللتها رمايات مركزة على تجمعات ونقاط تمركز التنظيمات الإرهابية على محور المجبل والبريج ومساكن ابراهيم هنانو شمال شرق مدينة حلب، وأسفرت العملية عن مقتل 29 إرهابياً وإصابة أكثر من 37 آخرين بينهم متزعم ميداني وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وفي القنيطرة وريفها اشتبكت وحدة من الجيش مع مجموعة إرهابية حاولت التسلل والاعتداء على إحدى النقاط العسكرية في موقع النقار الغربي بمحيط مزارع الأمل إلى الجنوب من مشاتي حضر، وانتهى الاشتباك بالقضاء على أفراد المجموعة الإرهابية وتدمير ما بحوزتها من أسلحة وذخائر، ووجهت وحدة أخرى رمايات نارية مركزة على مجموعة مكونة من 4 إرهابيين كانت تقوم بجرف الأراضي الزراعية وممتلكات الأهالي لإقامة السواتر الترابية والتحصينات إلى الجنوب الشرقي من التلال الحمر شرق قرية حضر، وأدت الرمايات إلى القضاء على كامل أفراد المجموعة.

وفي ريف دمشق قضت وحدات من الجيش على عدد من الإرهابيين ودمرت لهم آليات بعضها مزود برشاشات في رمايات مدفعية على تجمعاتهم في مزارع خان الشيح والحسينية والخزرجية وتقاطع حرفا – بيت جن وتحركات آلياتهم في منطقة الطيبة وزاكية والوعرة.

وفي درعا وريفها نفذت وحدة من الجيش رمايات دقيقة على نقاط تحصن مجموعتين إرهابيتين شمال غرب الجمرك القديم ومخيم النازحين بدرعا البلد أدت إلى مقتل وإصابة عدد من أفرادهما وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة.

وفي سياق اعتداءات الإرهابيين المتواصلة على حلب استشهد 3 أشخاص بينهم امرأتان وأصيب 29 شخصاً بجروح جراء قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية المرتبطة بنظامي أردوغان وآل سعود الوهابي على حيي السيد علي والحميدية، وقال مصدر في قيادة شرطة المحافظة: إن امرأتين استشهدتا وأصيب 16 شخصاً آخرين جراء اعتداء إرهابي بالقذائف على حي السيد علي بمدينة حلب، وأشار المصدر في وقت لاحق إلى أن عدداً من القذائف الصاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية سقطت على منازل المواطنين في حي الحميدية تسببت بارتقاء شهيد وإصابة 13 شخصا بجروح، وبيّن أن الاعتداءات الإرهابية على الحيين أدت أيضاً إلى وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم وانهيار 3 طوابق من بناء سكني في حي الحميدية.

إلى ذلك أفادت مصادر أهلية في ريف حلب الشمالي بأن عدداً من العربات الثقيلة والمدرعات وحاملات الجنود التابعة للجيش التركي اقتحمت الأراضي السورية بريف حلب الشمالي وهاجمت في وقت متأخر من مساء أول أمس قرية سوركة في منطقة عفرين، ولفتت إلى أن الجيش التركي استهدف بالأسلحة المتوسطة أيضاً الأهالي في قرية دير بلوط الواقعة مقابل بلدة أطمة في ناحية جنديرس بريف المحافظة الشمالي.

وأشارت تقارير إعلامية ومصادر محلية متطابقة إلى أن الاعتداءات التركية على قرية دير بلوط وقصفها بالمدفعية خلال الفترة الماضية أدى إلى نزوح عدد من الأهالي جلهم من الأطفال والنساء.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد قال لصحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية رداً على سؤال بشأن التدخل التركي في سورية: إن هذا التوغل يشكل غزواً سواء كان على جزء صغير أو كبير من الأراضي السورية، وتابع: إنه غزو ويتعارض مع القانون الدولي ومع الأخلاق ويشكل انتهاكاً للسيادة السورية.

يشار إلى أن نظام أردوغان الإخواني قام في الـ28 من الشهر الماضي بتحويل مبنى إحدى المدارس في مدينة جرابلس القريبة من الحدود التركية إلى مشفى وثبت على واجهته يافطة كتب عليها “وزارة الصحة التركية- مشفى جرابلس” ورفع فوقها العلم التركي.