أمام هزائم الميدان.. واشنطن ولندن تلوّحان بعقوبات اقتصادية “بريكس” تدعو لإجراءات حاسمة في مكافحة الإرهاب.. ولحلول سياسية للأزمات

كما حدث أول أمس في اجتماع لوزان، لم يستطع اجتماع لندن أمس أن يتجاوز عقدة المماطلة الأمريكية وتهرب واشنطن من الالتزام باتفاق لافروف وكيري لإيجاد حل للأزمة في سورية.

وعلاوة على ذلك فقد شكل مؤتمر لندن فرصة لبعض الدول الأوروبية لممارسة ضغوط إضافية على واشنطن للتلويح بعقوبات اقتصادية جديدة على سورية وروسيا في تعبير واضح عن العجز الميداني للمجموعات الإرهابية المدعومة سعودياً وتركياً وقطرياً والتعويض عن ذلك من خلال دفع الغرب لتبني عقوبات اقتصادية وهو ماتمخض عنه مؤتمر أمس.

وزارة الخارجية الروسية أكدت في بيان أن المشاركين في لوزان شددوا على ضرورة الالتزام بالحفاظ على سورية كدولة موحدة مستقلة علمانية ويحدد السوريون أنفسهم مستقبلها من خلال حوار سياسي يجمع كل الأطراف، في حين قال وزير الخارجية الإيراني: إن المجتمعين تحدثوا عن اتفاق وقف الأعمال القتالية الأخير الذي اتفقت عليه أمريكا وروسيا وأكدوا ضرورة الفصل بين ما تسمى “المعارضة المعتدلة” والمجموعات الإرهابية.

ورغم أن هذه البنود باتت تتكرر تلقائياً في كل اجتماع إلا أن هناك أطرافاً إقليمية وأخرى للأسف عربية لا تزال ترفض إطفاء النار المشتعلة وغايتها من حضور هذه الاجتماعات هي التنصل من دم الشعب السوري وما لحق ببلده من دمار، وبمجرد انتهاء أي اجتماع يتعلق بالملف السوري يعودون إلى تكرار نفس الأسطوانة وهي بالمجمل تنسف كل الجهود الخيرة التي يبذلها حلفاء سورية في سبيل إنهاء معاناة الشعب السوري.

وسط هذه الأجواء صدر موقف مهم وحاسم من مجموعة بريكس حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول المجموعة تدعو لاتخاذ إجراءات حاسمة في مكافحة الإرهاب ولحلول سياسية دبلوماسية للنزاعات الدولية. وقال بوتين في كلمته خلال اجتماع قادة مجموعة بريكس في مدينة غوا الهندية أمس: نحن مؤمنون بأن حل النزاعات الدولية يجب أن يتم فقط عبر الآليات السياسية الدبلوماسية ولن نقبل بسياسة الضغوط بالقوة بأي شكل من الأشكال وانتهاك سيادة الدول الأخرى.

واعتبر الرئيس الروسي أن هناك تشابهاً بين عمليات روسيا في حلب وما يحدث في الموصل، حيث تحاول القوات الروسية منع وقوع كارثة إنسانية الأمر الذي ينتقده الغرب، وقال: نحن الآن قادرون على مخاطبة شركائنا الغربيين في الموصل بأن هناك أيضاً مئات الآلاف من المدنيين وأن استخدام الطيران والمدفعية أمر خطير جداً لجهة احتمال سقوط ضحايا.

وبالعودة إلى ما حدث في لوزان أكدت وزارة الخارجية الروسية أن كل المشاركين في الاجتماع أكدوا الالتزام بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، حول نتائج اجتماع لوزان: إنه تم تأكيد التزام كل المشاركين في اللقاء بالحفاظ على سورية كدولة موحدة مستقلة علمانية، يحدد السوريون أنفسهم مستقبلها من خلال حوار سياسي يجمع كل الأطراف.

وأوضح البيان أن الجانب الروسي أكد خلال الاجتماع أن ضمانة النجاح في تطبيق نظام وقف الأعمال القتالية هي فصل ما تسمى بالمعارضة المعتدلة عن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمجموعات الأخرى المرتبطة به، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية ضد إرهابيي داعش والنصرة ستستمر. وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه تم تركيز الاهتمام خلال الاجتماع على استعادة نظام وقف الأعمال القتالية في حلب وفي سورية عموماً على ضوء الاتفاق الروسي الأمريكي الذي تم التوصل إليه في التاسع من أيلول الماضي في جنيف، كما نوقشت أيضاً مسألة إطلاق العملية السياسية في سورية في أسرع وقت ممكن وفقاً للقرارات الموافقة لمجلس الأمن الدولي وقرارات مجموعة دعم سورية وبيان جنيف.

وفي السياق ذاته أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابر أنصاري أن المشاركين في اجتماع لوزان بحثوا ضرورة استئناف الحوار بين الأطراف السورية في أسرع وقت ممكن. وأوضح جابر أنصاري الذي رافق وزير الخارجية الإيراني إلى اجتماع لوزان أن المجتمعين تحدثوا عن اتفاق وقف الأعمال القتالية الأخير الذي اتفقت عليه أمريكا وروسيا وأكدوا ضرورة الفصل بين ما تسمى “المعارضة المعتدلة” والمجموعات الإرهابية، ولفت إلى أن المجتمعين بحثوا أيضاً الأوضاع الإنسانية في سورية وسبل إيصال المساعدات إلى كل المناطق.

في الأثناء أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن اجتماعات لوزان تهدف إلى تهيئة الأجواء لبحث مقترحات وقف الأعمال القتالية في حلب.

وأشار كيري في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني بوريس جونسون عقب اجتماع دولي بشأن الأزمة في سورية عقد في لندن أمس إلى عزم بلاده البحث عن سبيل لوقف الأعمال القتالية في سورية واستئناف الحوار السوري السوري.

من جهته كشف وزير الخارجية البريطاني أن لندن وواشنطن تدرسان فرض عقوبات اقتصادية على سورية وروسيا، وقال: إنه يجب العمل على فصل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي عن المعارضة المعتدلة في سورية، واعتبر أن الخيارات العسكرية في حل الأزمة في سورية صعبة جداً ولا خيار خارج طاولة المباحثات في جنيف.