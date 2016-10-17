مجلس الشعب يناقش عمل “الإدارة المحلية والبيئة”: الإسراع بوضع وتعديل المخططات التنظيمية

دمشق-عمر المقداد:

فرض النهوض بواقع خدمات الإدارة المحلية في المحافظات والمدن نفسه عنواناً رئيساً في جلسة مجلس الشعب التي انعقدت أمس برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس وحضور المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة.

وفيما ثمّن عدد من الأعضاء عمل وزارة الإدارة المحلية في ظل الظروف الصعبةالراهنة إلا أن غالبية المداخلات التي وصل عددها قرابة 50 مداخلة أداء الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمدن، ووجهت النقد لقانون الإدارة المحلية الذي لم يعد يلبي التطورات الحاصلة، ولابد من تعديله، وعمل بعض مجالس وسلطات الإدارة المحلية في المدن والبلدات، والتي لا تقوم بمهامها، كما وجهت دعوة واضحة للحكومة عامة ووزارة الإدارة المحلية خاصة لدعم الوحدات الإدارية مالياً ولوجستياً، وإزالة كافة العقبات التي تعترض عملها، وترميم عضويتها ومحاسبتها ومساءلتها.

كما تناولت المداخلات المخططات التنظيمية والاستملاك والتعديات على الأملاك العامة، والنهوض بالمدن الصناعية، وتقديم الدعم المالي والفني للوحدات الإدارية، والاستفادة من العمال في المعامل المتوقّفة بتوزيعهم مؤقتاً كعمال في الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى هموم خدمية تتراوح بين خدمات البنى التحتية وتعبيد الطرقات وتحسين واقع الشبكة الكهربائية والمياه والصرف الصحي والتنظيم العمراني.

وفيما امتدت المداخلات لأكثر من ساعتين، رد الوزير مخلوف على أبرز الطروحات المقدّمة، قبل أن يجري الاتفاق على لقاء يضم الوزير ولجنة الخدمات في المجلس للحوار للبحث في كيفية النهوض بواقع الوحدات الإدارية.

ولفتت الدكتورة عباس إلى أنه في إطار التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تمّ تخصيص الجلسة لبحث قضايا الإدارة المحلية مع الوزير المختص، ودعت أعضاء المجلس إلى تقديم مداخلات تراعي العمومية والعمق، وأن يفسح الأعضاء المجال فيما بينهم لكافة ممثلي المحافظات لتقديم ما يرونه مهماً.

وطالب عمار الأسد بتقديم إعانات مالية لبلدات ريف اللاذقية، ومعالجة موضوع المخالفات في الأملاك الخاصة، فيما دعت إيناس الملوحي لمقاضاة المتسببين بحرائق الغابات الحراجية.

وطالب جمال القادري الحكومة بالنظر في وضع عمال النظافة ووضع مرسوم يضمن حقوقهم، فيما تساءل ساجي طعمة عن توقف عمل المجلس الأعلى للإدارة المحلية وعدم انعقاده منذ عام 2012، وحثّ حسين عباس على معالجة ظاهرة الصرف الصحي المكشوف في بعض المناطق.

وطالب عبد المجيد الكواكبي ومحمد الحمدو بآليات ثقيلة لمحافظة حلب وإحياء لجنة أسواق حلب كمدخل لإعادة ترميم المدينة، فيما دعا خالد العطية إلى تحسين الواقع الخدمي في الحسكة وإصلاح شبكة الصرف الصحي ودعم مجالسها المحلية لتتمكن من صرف رواتب العاملين فيها.

ودعا صفوان القربي إلى حصر الملف الإغاثي بوزارة الإدارة المحلية، ونبّه فيصل الخوري إلى انتشار الأوبئة والتلوث البيئي والصحي الذي تشهده عدة مناطق بمحافظة درعا بسبب شبكات الصرف الصحي التي تصب في الأودية، فيما طالب مازن عزوز بزيادة كمية المحروقات لمنطقة سلمية وإيجاد موارد دخل إضافية لمجالس البلديات ونقل النفايات منها، وطالب فاضل الكعدة بتزويد بلديتي نبل والزهراء بسيارة إطفاء وزيادة التمويل والدعم.

وأكد محمد خير سيرول على تخديم المدن الصناعية وإنارة الشوارع فيها، وطالبت أشواق عباس بزيادة الموارد المالية لمجالس بلديات طرطوس وتقديم منحة مالية لإعادة العمل في معمل النفايات الصلبة، فيما أشار موعد ناصر إلى ضرورة إنجاز مدينة شهبا الصناعية وإنشاء معمل للنفايات الصلبة، بينما طالب مجيب الدندل بمراجعة قانون الإدارة المحلية وتطويره وتفعيله بالشكل المطلوب.

وفي رده على أسئلة واستفسارات ممثلي المجلس أكد المهندس مخلوف أن الوزارة تعمل على معالجة القضايا الخدمية والإغاثية، وخاصة ذات البعد التنموي، ودعم الوحدات الإدارية في إطار مسؤوليتها عن تطبيق قانون الإدارة المحلية وقانون حماية البيئة والملف الإغاثي، وأشار إلى أن الأولوية هي لتأمين الرواتب في الوحدات الإدارية ومعالجة أي تقصير، وإعادة النظر في الاستثمارات المطروحة من قبل المجالس المحلية لتحصيل الحقوق المالية للدولة وحقوق الوحدات الإدارية.

وحول العمل الإغاثي أكد المهندس مخلوف أن هناك نحو 5 ملايين مواطن يستفيدون من مساعدات اللجنة العليا للإغاثة، وأن الدور الأساسي في العمل الإغاثي هو للدولة، موضحاً أنه تم تحويل 8 مليارات ليرة سورية للتعويض على الأضرار العامة و3 مليارات للتعويض على الأضرار الخاصة في المحافظات، وإعانات عاجلة لكل منطقة محررة، وأن المجلس الأعلى للتخطيط أقر تمويلاً بمليارين و300 مليون ليرة لترميم آليات الوحدات الإدارية وسيتم رفع مخصصات المناطق الريفية.

وبالنسبة للمخططات التنظيمية لفت مخلوف إلى أهمية الموضوع في ظل قلة الموارد وعدم قدرة الوحدة الإدارية على الاستملاك وأن الوزارة تعمل على معالجته، مشيراً إلى قرب إنشاء منطقة للمهن الحرفية في منطقة القرداحة باللاذقية وتنظيم عمل محطات النفايات في محافظة طرطوس ومعالجة المكبات المؤقتة، فيما ستتمّ معالجة مشكلة الصرف الصحي في قرى مصياف من خلال تمديد شبكات صرف صحي وتمديد خطوط رئيسية، وسيتمّ دعم مجلس مدينة حلب لإصلاح الآليات وتعويض الأضرار وإصلاح الطرق والبنى التحتية.