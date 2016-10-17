صحفيو سورية ينتخبون مجلس الاتحاد وإدارتي صندوقي “التقاعد” و”التعاوني الاجتماعي”

دمشق-محمد عرفات-سانا:

واصل المؤتمر العام السادس لاتحاد الصحفيين أعماله أمس في مكتبة الأسد بدمشق، وناقش تقريري مجلسي صندوقي التقاعد والتعاوني الاجتماعي والتقارير المقدمة إلى المؤتمر والمتعلقة بالواقع التنظيمي والمهني والمالي، وانتخب مجلس الاتحاد، ومجلس إدارة صندوق التقاعد، كما فاز بالتزكية مجلس إدارة الصندوق التعاوني الاجتماعي.

وأوصى أعضاء المؤتمر بتعزيز دور الاتحاد، كي يكون فاعلاً ومؤثّراً في محيطه، وحتى يتمكّن من تحقيق مطالب الإعلاميين، ورأوا ضرورة العمل على تنفيذ المقترحات التي تخرج بها المؤتمرات كي لا تؤجّل وتبقى حبيسة الأدراج، كما بيّنوا أهمية التعاون والتنسيق بين اتحاد الصحفيين ووزارة الإعلام من أجل النهوض بعمل المؤسسات الصحفية وتطوير الأداء، إضافة إلى تفعيل عمل المكاتب الإعلامية الموجودة في خارج الوطن.

وفي كلمة له خلال أعمال المؤتمر، أكد الرفيق رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الدكتور خلف المفتاح أهمية تقييم الأعمال المنجزة خلال الفترة السابقة، ووضع رؤى وتصوّرات جديدة بما يسهم في تطوير العمل الإعلامي في جميع مؤسساته، مشدداً على أهمية تطوير الخطاب الإعلامي كأحد أهم الأساسيات التي يجب العمل عليها خلال المرحلة القادمة، وما يتطلبه ذلك من القيام بعملية نقد بنّاء، وشدد على إعطاء المؤتمر صبغة عملية تفاعلية، لا وظيفية، وأشاد بالشعور العالي بالمسؤولية الذي تحلّى به الإعلاميون، وبارتقائهم إلى مستوى التحديات التي تواجه الوطن، وتقديمهم الأولويات الوطنية على الناحية المطلبية، وأضاف: الإعلام هو علاقة صادقة بين الوسيلة الإعلامية والمتلقي، وأشار إلى أن السرعة في نقل الخبر والمصداقية توسعان قاعدة الجمهور المتلقي وتساهمان في تحصين الرأي العام.

ورأى الرفيق المفتاح أن التصوّرات والرؤى التي سيخرج بها المؤتمر يجب أن تشكّل خطة عمل الاتحاد في الفترة المقبلة، والتي يجب أن تخضع للقياس والنقد، وأكد أهمية تمتّع القيادات بالكفاءة والمرونة، وأن يكون اختيارها على أساس مدى جدارتها وأشار إلى أن دور المجلس المنتخب مراقبة عمل المكتب التنفيذي ومحاسبته وحجب الثقة إن لم يلتزم بتنفيذ خططه، مشيراً إلى أن العمل في مختلف المجالات لا يستمر بجهود القيادات فقط، بل يجب أن تتوافر الأفكار الجادة والبنّاءة القابلة للتنفيذ، والقادرة على الارتقاء بالمؤسسات وتطوير أدائها، وشدد على أن الانتخابات هي محطة نقدية ومصدر إغناء للمؤسسة في تحديد الأولويات وعناوين العمل للمرحلة المقبلة.

وتحدّث الرفيق المفتاح عن ضرورة إعادة هيكلة بعض المؤسسات، وتوظيف طاقات وكفاءات تسهم في تطويرها وتقودها باتجاه الفاعلية والتأثير في مجال عملها، وتخلِّصها من الأداء النمطي، وأشار إلى أهمية النهوض بعمل المؤسسات الإعلامية على مختلف المستويات، ورفع سويّة أداء الكادر القائم عليها، وتوفير الأجهزة التقنية المتطوّرة، ووضع الرؤى والأفكار التي تدفع بالإعلام الوطني قُدماً نحو التميّز والإبداع، وأضاف: إن الوطنية السورية في أحسن حالاتها وأن خطاب الفتنة معزول شعبياً، وأن السوريين متمسكون بالانتماء الوطني وما فوق الوطني.

كما أشار إلى أهمية العمل على تحسين ظروف عمل ومعيشة الإعلاميين والبحث عن الأدوات والوسائل التي بإمكانها تحقيق ذلك، محملاً وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين معاً مسؤولية القيام بهذه المهمة، ورأى أن على المكتب التنفيذي المُنتخَب، مسؤولية البحث عن موارد جديدة للاتحاد، وتفعيل عمل فروعه، وتحسين شروط الانتساب إليه، ووضع برنامج لتطوير قانون الإعلام، ليواكب التطورات المتسارعة، وأضاف: الإعلام خطاب وتقانة وكادر ومساحة واسعة من الحرية، وشدد على أن الإعلام الوطني رافق الإصلاح وأحد أهم أدوات محاربة الفساد، والإعلام الاستقصائي أحد السبل في ذلك.

وأجاب رئيس اتحاد الصحفيين الياس مراد عن تساؤلات الأعضاء التي قدمت في اليوم الأول من المؤتمر، والتي تناولت جوانب متعددة تتعلق بشؤون تعديل قانون الإعلام، وتفعيل فروع الاتحاد، وقضايا التأهيل والتدريب، والإعلام الاستقصائي، وإحداث نقابات جديدة ضمن الاتحاد، إضافة إلى علاقاته مع النقابات والاتحادات الصحفية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ودعا الرفيق المفتاح للتركيز على فكرة الانتصار الوطني السوري على الإرهاب والقوى الخارجية، وعلى أن سورية حاملة رسالة البعث، وتعزيز حالة الصمود والدعم المعنوي والنفسي لقواتنا المسلحة الباسلة، والاهتمام بقضايا أسر الشهداء والتركيز عليها وطرح حلول لها، وتعزيز العلاقات مع المنظمات والاتحادات العربية والدولية والاستثمار فيها بما يخدم قضايانا الوطنية.