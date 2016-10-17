“القرصنة الالكترونية” تصبّ الزيت على نار العلاقات الروسية الأمريكية

اختصر الرئيس الروسي أسباب تدهور العلاقات الأمريكية الروسية بالقول: إن “العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة لم تتدهور على خلفية الأزمة السورية وإنما نتيجة لمحاولات الولايات المتحدة فرض قراراتها على العالم”.

وفي حديث أدلى به للصحفيين، في ختام أعمال قمة مجموعة “بريكس” في غوا الهندية أمس، أشار بوتين إلى أن بلاده لا تناصب العداء للولايات المتحدة، وإنما “ترفض تبني القرارات الأحادية وتجاهل الخصائص التاريخية والثقافية لهذا البلد أو ذاك”، وأعاد إلى الأذهان أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة أخذت تتدهور منذ الحرب على يوغوسلافيا، وأضاف: “لم أكن رئيساً لروسيا في ذلك الحين، ولست أنا الذي قرر العودة بطائرته فوق الأطلسي وإلغاء زيارته إلى الولايات المتحدة، من عاد بالطائرة هو بريماكوف”.

وذكّر بوتين بالتحفظات الغربية على الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين، التي ظهرت فور تشديد موقف روسيا تجاه يوغوسلافيا، مؤكداً أن الغرب لا يحب المواقف الروسية المستقلة، واستطرد قائلاً: بعد اجتياح العراق عمّت السعادة قلوب الجميع وراحوا يقولون لنا: أنتم عارضتم التدخل في العراق، وهم جاؤوا وانتصروا، فيما السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل هم انتصروا فعلاً؟!.

وأضاف: العراق وليبيا لم يكونا أبداً مرتعاً للإرهابيين، لكنهما تحوّلا بعد القضاء على مؤسسات الدولة فيهما إلى “مفرخة للإرهاب”.

ورغم تحفظاته هذه، أكد الرئيس بوتين على استمرار الاتصالات بينه والرئيس الأمريكي باراك أوباما، وبين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي رغم قرب موعد انتهاء ولاية الإدارة الأمريكية الحالية، معرباً عن استعداد موسكو للعمل المشترك مع الإدارة الأمريكية المقبلة، شريطة توفر الرغبة لديها في ذلك.

كما ردّت موسكو على تهديدات نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل فترة بأن واشنطن ستنتقم من منها للتورط المزعوم من بعض الروس في هجمات قرصنة ضد مخدمات كمبيوترات الحزب الديمقراطي الأمريكي، وأكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده “لن تنحني” أمام التهديدات بشن هجمات إلكترونية عليها، منتقداً في الوقت ذاته الاتهامات لروسيا بالتدخل في الحملة الانتخابية الأمريكية.

وأوضح ريابكوف، في حديث لوكالة إنترفاكس الروسية، أن “الجرعة الجديدة من التهديدات الأمريكية لن تأخذ روسيا على حين غرة ولا سيما أنها لن ترغمنا على الانحناء”، مبيناً أن هذا الطرح “خالٍ بالمطلق من الدبلوماسية وهو صراخ في السوق ولن يفزعنا”، وأضاف: “لا نستبعد مع الأسف إقدام واشنطن على تبني أي قرار درامي وذلك لأن التجربة أظهرت أن العلاقات الأمريكية مع روسيا صارت وسيلة لتحقيق غايات سياسية داخلية في الولايات المتحدة، وفي هذه الحالة يتمثل الأمر في اللعب على وتر طرف محدد في الحلبة السياسية الداخلية الأمريكية وتعزيز حظوظ أحد المرشحين في الفوز بالانتخابات”، لافتاً إلى أن موسكو لا تلمس بروز أي لون في واشنطن يوحي بإدراك الجانب الأمريكي مدى جدية مثل هذه الممارسات.

وكالات