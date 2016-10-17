خميس يبحث وأعضاء مجلس الشعب عن اللاذقية قضايا المحافظة الخدمية

دمشق-سانا:

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، أمس، أعضاء مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية، ضمن خطة اللقاءات الدورية مع أعضاء المجلس والتي بدأت مع ممثلي محافظة دمشق، وذلك وفقاً لرؤية الحكومة للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإيصال هموم المواطنين والنظر في معالجتها.

وتركّز اللقاء على القضايا الخدمية والاقتصادية المتعلّقة بمحافظة اللاذقية، مثل موضوع المخططات التنظيمية في الريف، والادخار السكني، وتأمين الأدوية للأمراض المزمنة، والآلية الجديدة لتسويق موسم الحمضيات، والنقل السككي بين طرطوس واللاذقية، والاستثمارات السياحية في منطقة الساحل.

وتضمنت المناقشات والطروحات اقتراحات لمعالجة العديد من المواضيع ليصار إلى دراستها والأخذ بها وفق أولويات الظروف الحالية، ومنها إقامة نقاط طبية في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، ومعالجة الصرف الصحي، ومتابعة تنفيذ مقبرة الشهداء، والعمل على إعادة إحياء تربية دودة القز في مدينة جبلة، وريفها وإقامة المدارس لأبناء الشهداء، ومتابعة شؤون الجرحى والمصابين، وواقع الواجهة البحرية للمحافظة، وما يتعلق بطلاب المرحلة الجامعية بما يخص السنة التحضيرية والامتحان الوطني، وكل القضايا الخدمية والاقتصادية التي تهم الحياة اليومية للمواطن السوري.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله والأمين العام في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري.

وكان المهندس خميس التقى الأسبوع الماضي أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دمشق وبحث معهم القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية والمعيشية المتعلقة بحياة المواطن اليومية.