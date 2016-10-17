التطبيع السعودي الإسرائيلي إلى “الذروة”!

كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية عن أنّ العلاقات بين “إسرائيل” ودول خليجية تتوطّد أكثر من أي وقت مضى.

وبحسب تقرير لموقع “انتيل جينسونلين” فإن “العلاقات بين “إسرائيل” ودول خليجية قائمة منذ عشرات السنين بشكل سرّي”، وأشار إلى أنه “بعد الاتفاق النووي الإيراني، تتجه هذه العلاقات نحو التعزيز وبشكل علني”.

وبحسب معلومات الموقع نفسه فإن جهات من جهاز الاستخبارات السعودي الـ (جي آي بي) مسؤولة عن التعاون مع الموساد ونظيره العسكري شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، مضيفاً: إن “هذا التعاون وصل الآن إلى الذروة”، ولفت إلى أنه “لم يكن التعاون نشطاً إلى هذا الحد بين “إسرائيل” والسعودية من ناحية التحليل والاستخبارات البشرية، والاعتراض التكنولوجي بخصوص إيران، وحركات مثل حزب الله والحوثيين ووحدات التعبئة الشعبية”.

ورأى الموقع ذاته أنه “على ما يبدو فإنّ العلاقة بين “إسرائيل” والسعودية تجري في مجال السايبر أيضاً”، مشيراً إلى “تقارير سابقة في وسائل الإعلام العربية تحدّثت أن شركات إسرائيلية ساعدت شركة “أرامكو” السعودية على مواجهة هجمات السايبر ضدها”، مضيفاً: إنه “في الفترة الأخيرة أعلنت السعودية عن إنشاء صندوق استثمار تكنولوجي بقيمة 100 مليار دولار، كجزء من خطة “السعودية 2030″، يهدف إلى تنويع مصادر الدخل في المملكة”.

وقال الموقع: إنه “إذا كانت بالفعل السعودية قد أنشأت صندوقاً كهذا، وبالفعل هناك علاقات مع “إسرائيل”، فإنه ليس هناك ما يمنع من قيام مستثمرين إسرائيليين بالاستفادة من الاستثمار في السعودية بمجال التكنولوجيا”، وأضاف: إن “التعاون المفتوح بين الطرفين حرّك أجهزة استخبارات أخرى في دول الخليج للارتباط مع “إسرائيل”.

وتحدّث الموقع عن وجود اتصالات إسرائيلية مع البحرين والكويت حيث أشار إلى أن “الوريث الشاب للبحرين سلمان بن حمد آل خليفة، شجّع على تعاون كبير ضد إيران”، موضحاً أنَّ “أولى الاتصالات جرت بواسطة قسم المخابرات العامة الأردنيّة، ونفس الأمر حصل مع الكويت”.

وعن العلاقة مع الإمارات لفت الموقع الإسرائيلي إلى أنه “على الرغم من أن أبو ظبي منذ فترة مرتبطة مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بواسطة محمد دحلان، الذي يعمل الآن مستشاراً لولي العهد محمد بن زايد، فإن هذا الارتباط أصبح رسمياً أكثر من قبل”.