الاحتلال يغلق الأراضي الفلسطينية المحتلة وسرطان الاستيطان يلتهم الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال، أمس، 22 فلسطينياً خلال اقتحامها عدة بلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأعلن عبد العالي العنابي مدير نادي الأسير الفلسطيني: “اعتقلت قوات الاحتلال من القدس 11 فلسطينياً، ومن مدينة الخليل خمسة فلسطينيين، إضافة إلى اعتقال 3 شبان من مدينة نابلس وثلاثة من جنين”، وشدد على أن قوات الاحتلال تواصل حملات الاعتقال اليومي بلا هوادة ودون الاكتراث لأي شيء، ما رفع أعداد الأسرى في السجون والمعتقلات إلى أكثر من 7 آلاف، بينهم مرضى لا يعالجون بشكل صحيح.

وقال العنابي: “عمليات الاعتقال اليومية هي سياسة قديمة حديثة من قبل “إسرائيل”، التي لا تأبه للقانون الدولي وهو ما يؤكد تماديها على الأعراف والمواثيق الدولية”، وطالب المجتمع الدولي بأخذ دور فاعل على الأرض وإنصاف الأسرى الفلسطينيين في ظل الهجمة الشرسة عليهم من قبل سلطات الاحتلال.

وفرضت سلطات الاحتلال إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وغزة، فيما أصيب 19 فلسطينياً بالرصاص الحي والمعدني المغلّف الذي أطلقته قوات الاحتلال عليهم على مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.

إلى ذلك يواصل الاحتلال سياسته الاستيطانية في قلب الخليل، من خلال تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة ومحيطها، ووضع وتنفيذ مخططات هدفها إرغام السكان الأصليين على الرحيل لتسكين المستوطنين في بيوتهم.

وأكد خبير الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتش أن قوات الاحتلال تخطط لإقامة 4 وحدات استيطانية في البؤرة الاستيطانية المقامة على ممتلكات الفلسطينيين في سوق الخضار المركزي القديم وسط مدينة الخليل، ونصب “كرفانات” مكوّنة من طابقين في “محطة الحافلات القديمة وساحة الكراجات”، وتابع: إن سلطات الاحتلال تحاول تهويد المدينة من خلال التوسع الاستيطاني وهدم المباني التاريخية وحصار السكان لإرغامهم على الرحيل، كما تواصل سياستها الاستيطانية من خلال شقّ الطرق لربط البؤر الاستيطانية والمستوطنات المقامة وسط الخليل بما تسمى مستوطنة “كريات أربع” لخلق كتلة استيطانية واسعة مترابطة ومترامية الأطراف في الخليل القديمة”.

وكالات