تنفيذاً للخطة الأمريكية السعودية “داعش” يبدأ الانسحاب من الموصل قبيل بدء المعركة

بدأت السلطات العراقية بنقل عشرات الدبابات وراجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة من خازر باتجاه الضواحي الشرقية لمدينة الموصل استعداداً للمعركة ضد “داعش”، والتي تعتبر الأكبر في العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003، والأكثر صعوبة وتعقيداً مقارنة بباقي المواجهات، فيما أقرّ التنظيم التكفيري بهزيمته قبل بدء عمليات التحرير.

وأعلن الناشط الحقوقي حكم خالد الدليمي، أحد أعضاء خلية شباب نينوى، في تصريح لـ”سبوتنيك”، أن تنظيم “داعش” الإرهابي أطلق نداءً عبر مكبرات الصوت دعا فيه عناصره وقادته إلى الانسحاب، وأوضح أن أغلب عناصر التنظيم انسحب من شوارع الموصل، مرجّحاً “أن يكون الدواعش الذين انتموا للتنظيم لأجل السرقة والتخريب والدمار سينسحبون، والمنخدعون بنهجه سيبقون”.

يذكر أن مصدر عسكري دبلوماسي كشف الأسبوع الماضي عن اتفاق بين الولايات المتحدة والنظام السعودي على تمكين إرهابيي التنظيم من الخروج الآمن من مدينة الموصل العراقية بهدف نقلهم إلى سورية قبل بدء عملية استعادة السيطرة على المدينة، لافتاً إلى “أن الاتفاق ينصّ على أنه في أثناء اقتحام المدينة سيوجه طيران التحالف ضرباته إلى المباني الفارغة داخل المدينة العراقية المتفق عليها مسبقاً مع الإرهابيين”، وأضاف: إن الخطة الأمريكية السعودية تشمل نقل 9 آلاف داعشي من الموصل إلى سورية لإشراكهم في “عملية هجومية كبيرة” يدخل ضمن أهدافها “الاستيلاء على مدينتي دير الزور وتدمر السوريتين”.

وتابع: إن رئاسة الاستخبارات العامة التابعة للنظام السعودي تولّت دور الوسيط والضامن للاتفاق مع إرهابيي “داعش”.

وكانت طائرات القوى الجوية العراقية ألقت منشورات على مركز مدينة الموصل تحمل تعليمات سلامة لأهالي الموصل، وتضمنت التعليمات دعوات للسكان إلى وضع أشرطة لاصقة على زجاج النوافذ لمنع تحطمها خلال القصف، والابتعاد عن مواقع الضربات الجوية لمدة ساعة، وعدم استقلال السيارات إذا أمكن ذلك، وتضمنت المنشورات كذلك رسالة طمأنة للسكان بأن وحدات الجيش والقصف الجوي لن يستهدف المدنيين، وطلبت من السكان عدم تصديق إشاعات “داعش”.

وفي السياق بدأ الجيش العراقي القصف المدفعي المكثّف على مواقع “داعش” غرب الموصل.

إلى ذلك دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة وفرنسا إلى أن تكون تحركاتهم في الموصل حذرة للغاية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وقال: نحن بالتأكيد لا ننوي إثارة هستيريا حول هذه القضية، كما يفعل شركاؤنا في الغرب، لأننا ندرك أن مكافحة الإرهاب أمر ضروري، وليس هناك سبيل آخر، باستثناء المكافحة الفعلية.

ميدانياً، سقط 6 شهداء وجرح 4 مدنيين في هجوم انتحاري بحزام ناسف في أطراف جسر الجادرية في بغداد، غداة هجوم مماثل يعد الأكثر دموية منذ شهر في العراق أوقع أكثر من 55 قتيلاً، وقال مصدر في وزارة الداخلية: إن انفجاراً وقع أسفل جسر الجادرية من جهة الكرخ، مضيفاً: إن سيارات الشرطة هرعت إلى المكان، فيما تم تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة.

وكالات