غازي عنتاب مستهدفة بتفجيرات جديدة المعارضة: أردوغان يدمّر مستقبل تركيا وشعبها

قُتل ثلاثة عناصر من شرطة النظام التركي وأصيب ما لا يقل عن ثمانية أشخاص آخرين في تفجير نفذه انتحاري في مدينة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الانتحاري فجر نفسه خلال عملية مداهمة قامت بها شرطة النظام التركي لأحد المنازل في مدينة غازي عنتاب ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من الشرطة وإصابة 8 أشخاص آخرين.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب الحملة العسكرية التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان على محافظات جنوب شرق البلاد والعمليات القمعية التي ينفذها ضد المواطنين الأتراك هناك منذ أكثر من عام.

وفي وقت لاحق، قال مصدر أمني: إن انفجاراً جديداً وقع في غازي عنتاب، وأضاف: إن “انتحارياً فجّر نفسه في مبنى بالقرب من فرن في حي ازي كينت”.

في الأثناء، أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أقوى أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو أن أردوغان ينتهج سياسات طائفية خطيرة ويتدخل في شؤون الدول المجاورة كسورية والعراق، وقال، في ندوة لحزبه في اسطنبول: إن السنوات الخمس الأخيرة أثبتت أن أردوغان لا يعي الحقائق ويواصل انتهاج سياسات خطيرة دمّرت المنطقة بالكامل وباتت تشكل خطراً على الأمن الوطني لتركيا، معتبراً أن ما يهدف إليه أردوغان هو تدمير الديمقراطية والقضاء على جميع معارضيه في السياسة والإعلام حتى لا يتعرّض لأي انتقادات لسياسته الخارجية، وخصوصاً أن هذه السياسة تتطلّب نظاماً استبدادياً يصبح فيه الحاكم المطلق للبلاد دون أي منافس أو معارض، وتابع: “إن على جميع القوى السياسية التركية أن تتصدّى لهذا المسار الديكتاتوري الفاشي الخطير قبل أن يدمّر أردوغان مستقبل تركيا وشعبها”.

وكالات